Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Путин обсудил с Медведчуком газовые вопросы: подробности

Читать материал на украинском

Президент России Владимир Путин встретился с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком в Петербурге.

Отмечается, что собеседники обсуждали Украину. В частности российский лидер заявил, что договоренности, достигнутые между премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Медведчуком, в том числе, по газовым вопросам, вполне достижимы, передает "РИА Новости".

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо",- сказал Путин на встрече с Медведчуком.

Новости
"Меняют суверенитет на газ!" У Зеленского разнесли Бойко и Медведчука из-за переговоров с Россией

Путин обсудил с Медведчуком газовые вопросы: подробности

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Персоны
Виктор Медведчук Владимир Путин
Место
Россия
Теги
газ Россия
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
30
6
Смешно
1
Интересно
5
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
А кто такой медведчук (ну кроме как кум лабутена) , и кого он представляет?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Вакула Кузнец, да так, кумочки посидели,попердели...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel