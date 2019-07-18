Путин обсудил с Медведчуком газовые вопросы: подробности

Президент России Владимир Путин встретился с лидером "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком в Петербурге.

Отмечается, что собеседники обсуждали Украину. В частности российский лидер заявил, что договоренности, достигнутые между премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и Медведчуком, в том числе, по газовым вопросам, вполне достижимы, передает "РИА Новости".

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо",- сказал Путин на встрече с Медведчуком.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 июня Бойко и Медведчук прибыли в Санкт-Петербург. Там они провели встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.

После этого у Зеленского гневно отреагировали на то, что на факт поездки не обратили внимание правоохранительные органы.

Позже в СБУ подтвердили, что расследуют поездку Бойко и Медведчука в Москву и примут во внимание также и второй эпизод – визит на переговоры в Санкт-Петербург.

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