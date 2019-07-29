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"Путин все блокирует": "Нафтогаз" забил тревогу из-за России

1.9т Читать материал на украинском

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что после завершения строительства газопровода "Северный поток-2" Россия сможет полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы.

"Давайте будем честными, если не будет масштабных объемов транспортировки российского газа, то, я думаю, во время каденции господина Путина вряд ли какое-то альтернативное применение украинской ГТС будет возможно", – сообщил Коболев в интервью YouTube-каналу KRYM.

По его словам, также Российская Федерация банально блокирует использование газотранспортной системы Украины третьими странами.

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"Например, раньше страны Средней Азии так же через Россию, Украину транспортировали газ в Европу – это все заблокировано", – резюмировал Коболев.

Россия может полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы

Россия может полностью отказаться от использования украинской газотранспортной системы

Напомним, что в НАК "Нафтогаз Украины" допустили прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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Персоны
Андрей Коболев Владимир Путин
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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