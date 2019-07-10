Россия внезапно захотела возобновить полеты в Грузию: в Кремле пояснили уступки

В России не исключили возможности отмены запрета на прямые авиаперелеты с Грузией, поскольку Москву удовлетворила реакция официального Тбилиси на инцидент с грузинским журналистом.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в российском МИДе. По его словам, если грузинская сторона нормализует ситуацию и предпримет шаги к "снижению русофобии", Москва готова вернуться к обсуждению отмены визового режима для грузин.

Собеседник издания в МИД РФ, согласившийся говорить на условиях анонимности, похвалил грузинские власти за реакцию на "провокацию “Рустави-2".

"Известно, кому подконтролен этот телеканал. Это была провокация Саакашвили (экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. – Ред.) и близких к нему сил. Она была направлена на подрыв российско-грузинских отношений. Но власти Грузии нашли в себе силы выразить к этому свое отношение и резко осудить",— сказал дипломат.

Россия и Грузия могут возобновить полеты

Позже глава МИД Грузии Давид Залкалиани поприветствовал заявление Путина о том, что он не намерен вводить экономические меры против Грузии.

Он напомнил, что правительство категорично осудило скандальное заявление ведущего.

"Эти провокационные заявления, которые вызвали напряженную ситуацию, а затем эскалацию, были категорически неприемлемыми – наше правительство сделало очень четкие заявления и оценки в связи с этим. Естественно, за этим последовали осложнения, такие как заявления Госдумы РФ. Однако решение президента России – это однозначно единственно правильное решение, которое можно только приветствовать. Так как ни в коем случае эти безответственные и провокационные заявления, за которыми последовало ухудшение ситуации, целью которых и было вызвать напряженность, дестабилизацию ситуацию, создать эскалацию и тот тяжелый фон, который может нанести непоправимый удар дальнейшему развитию нашей страны, ее экономическому развитию, допускать этого, конечно же, было нельзя", – сказал Залкалиани.

Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что возобновлять авиасообщения между Россией и Грузией пока преждевременно, поскольку опасность для россиян там остается, передает ТАСС.

Представитель Кремля выразил уверенность в том, что рано или поздно авиасообщение возобновится.

"Наличие ограничения на полеты, запрет полетов - это абсолютно вынужденная мера, соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация нормализовалась для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений исчезла, вот тогда будет время для анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно", – заявил он.

При этом Песков подчеркнул, что возобновление полетов в Грузию нельзя исключать. "Конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет, но сейчас пока, с учетом такой сильной поляризации, причем, с экстремистскими оттенками, поляризации грузинского общества и антироссийскими и русофобскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов", – пояснил пресс-секретарь Путина.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент России Владимир Путин ранее запретил российским авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию из соображений безопасности. Грузинские авиакомпании также не могут осуществлять рейсы в Россию с этого дня.

Минтранс предварительно оценил потери российских авиакомпаний от приостановки авиасообщения с Грузией в 3 млрд руб.

Напомним, популярный в Грузии телеведущий Георгий Габуния в эфире телеканала "Рустави 2" в воскресенье, 7 июля, нецензурно обругал российского президента и его покойных родителей.

Грузинская телекомпания "Рустави-2" прекратила вещание после скандала, который разгорелся из-за ругани тележурналиста.

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