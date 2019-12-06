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6 декабря • обновлено в 15:20
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"Нужно и то, и другое": Россия и Германия обнадежили Украину по транзиту газа

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Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена прекращать транзит газа через территорию Украины, но вопрос заключается в экономической целесообразности.

Таким образом он прокомментировал ситуацию вокруг строительства газопроовода в обход Украины "Северный поток-2" на встрече с немецким бизнесом, передает "Интерфакс-Украина" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Я еще раз хочу подчеркнуть: это ("Северный поток-2". – Ред.) чисто коммерческий проект. Правительство фактически не принимает в нем участие. И так, чтобы не было никаких толкований, много раз об этом говорил, еще раз хочу об этом сказать: это совсем не значит, что Россия намерена прекратить транзит через территорию Украины", – сказал он.

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По его словам, вопрос кроется в экономической целесообразности. Путин рассчитывает, что стороны на переговорах с Украиной по газу в Вене найдут приемлемые решения, хотя озвученные на данный момент запросные позиции трудно реализуемые.

Путин допустил транзит газа через Украину

Путин допустил транзит газа через Украину

"Мы сейчас, как вы знаете, ведем переговоры с нашими украинскими партнерами, они проходят в Вене. Я так вижу, что с обеих сторон там звучат запросные позиции, прямо скажу, достаточно трудно реализуемые, но надеюсь, что все-таки участники этих переговоров, а это, прежде всего, хозяйствующие субъекты с обеих сторон, найдут приемлемые для них решения", – сказал Путин.

На этой же встрече заместитель главы правления Восточного комитета германской экономики, председатель наблюдательного совета компании CLAAS KGaA mbH Катрина Клаас-Мюльхойзер подчеркнула необходимость продолжения транзита газа через Украину.

"До конца года должны быть созданы предпосылки для транзита газа из России через Украину, время заканчивается. Эти переговоры должны быть использованы для того, чтобы достичь доверия и найти компромисс для всех стран", – сказала она.

"Мы убеждены, что важно сохранить транзит через Украину для того, чтобы поставлять надежно и долгосрочно российский газ в Европу. Также мы уверены, что проект "Северный поток-2" должен стать большим успехом. Нам нужно и то, и другое - нужны два маршрута, потому что спрос на газ растет, а доставка через трубу – лучший способ доставки", – отметила Клаас-Мюльхойзер.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Немецкие коалиционные партии ХДС/ХСС и СДПГ разработали закон, который защищает газопровод "Северный поток-2" от правил новой газовой директивы Европейского Союза. Соответствующая директива ЕС предусматривает обязательство выделять оператора газопровода, независимого от компании, поставляющей ему газ.

  • Конгресс США планирует ввести санкции против компаний из Германии и Швейцарии, которые занимались строительством трубопровода "Северный поток-2". Ограничения могут вступить в силу уже до католического Рождества, 25 декабря.

  • В России заявили, что будущие американские санкции против компаний, которые строят газопровод "Северный поток-2", незаконны, а потому призвали европейцев их обходить.

  • Посол Дании в России Карстен Сендергорд заявил, что перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток-2" его стране необходимо было убедиться, что проект соответствует экологическим стандартам.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Северный поток-2
Персона
Владимир Путин
Тег
Северный поток - 2
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Мир Миру
Мир Миру
Ціни можна знизити, але збільшити об"єм прокачування газу. Адже Україна теж має сумніви в економічній доцільності утримання ГТС в незмінному стані.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Вывод простой, но какелы боятся его признать: сосать будет Украина и украинцы поочередно, то у ЕС, то у России. Если разрешат.
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semenovich semen
semenovich semen
Свято место пусто не бывает! По примеру Польши США выйдут на газовый рынок Украины и обеспечат энергонезависимость Украины от путинского Газпрома. Немытые! Одумайтесь, пока не поздно. Кому ваш газ нужен, кроме Украины?
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2 из 4 ответов | показать все
Куни Чан
Куни Чан
semenovich semen, пшеки не против компенсировать дороговизну американского СПГ за счет украинцев, вам уже и тарифы под это дело подтянули и еще подтянут, но мощный пиар ход Зе со снижением тарифов за счет перехода поставки из РФ тоже не стоит исключать и народ схавает так как вас таких глупых и буйных крайне мало
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
semenovich semen, ты в кого таким лошком ypoдился, клоун?)))))))
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