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14 апреля • обновлено в 02:30
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Путин вернул в РФ голодные 90-е годы: аналитик рассказал, что ждет россиян

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Россия оказалась на пороге коллапса из-за экономического кризиса, эпидемии коронавируса и политики президента Владимира Путина.

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Об этом написал аналитик Иван Яковина в статье на сайте "Новое время".

По его словам, в России началась самая настоящая катастрофа, причем Владимир Путин и его подчиненные в правительстве и Госдуме делают все возможное, чтобы ситуация стала только хуже.

Информационная лаборатория крупнейшего российского "Сберданные", зафиксировала вторую подряд неделю падения расходов россиян на товары и услуги — минус 23%. Так, россияне почти перестали покупать товары длительного пользования — одежду, обувь, аксессуары, мебель и предметы интерьера. По мнению специалистов, если эти показатели не поднимутся до мая, то только этот фактор снизит годовой ВВП России на $13 млрд - почти на 1%.

Тем временем, резко выросли продажи алкоголя. Такие данные приводит исследовательская компания Nielsen, ссылаясь на информацию российских торговых сетей:

  • продажи водки выросли на 30%;

  • пива — на 25%;

  • виски — почти на 50%;

Вместе с алкоголем подорожали и продукты питания. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что надо взять вопрос цен на продовольствие "на особый контроль". Премьер-министр Михаил Мишустин тоже поддержал это предложение регулировать розничные цены на еду.

"Вы знаете, я еще помню Советский Союз и огромные очереди даже за самой простой едой. Поэтому точно знаю: как только правительство начинает регулировать цены на любые продукты и лекарства, эти продукты и лекарства моментально исчезают из магазинов. Их все равно можно будет купить, но намного дороже. У тех самых спекулянтов, которых так сильно не любит Мишустин", - написал Иван Яковина.

По его словам, фактически Путин сейчас завершает круг и "возвращает Россию в дикие и голодные девяностые годы. Сейчас уже есть полный конфликт — старый и неадекватный президент, низкие цены на нефть, повсюду бандиты, а скоро и в магазинах будут очереди и дефицит".

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитики спрогнозировали, что российская экономика из-за пандемии коронавируса уменьшится на 3,8% в 2020 году в лучшем случае, в худшем — на 10,2%.

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Тема
Коронавирус
Персоны
Михаил Мишустин Владимир Путин
Место
Россия
Тег
кризис
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгули, вы вообще дoлбaнyлись :-) по-вашему, только в России потребление упало? А в той же Америке люди сейчас активно скупают машины, штаны и предметы интерьера? И где это в России "повсюду бaндиты" и дефицит в магазинах почему должен появиться именно в России?
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