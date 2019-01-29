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''Путин – союзник'': Дерипаску уличили в наглом обмане США

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Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска ради снятия ограничительных мер с трех связанных с ним компаний решился на обман Вашингтона и формально вывел фирмы из своей собственности.

Как пояснил журналист Виталий Портников в своем материале для "Еспресо", тем не менее олигарх продолжил контролировать компании через посредников.

"Формально компании Дерипаски выполнили все американские условия - то есть Дерипаска их больше не контролирует. Но все прекрасно понимают, что помимо формального контроля есть еще и не очень формальный, связанный с реальным влиянием олигархов на их фирмы. С этой точки зрения Дерипаска вообще мог и не считаться владельцем своих корпораций, его можно только поблагодарить за честность. А сейчас, чтобы избавиться от санкций, олигарх вернулся к "серому" варианту - только и всего", - прояснил он.

Стоит отметить, что по этой причине американские законодатели требовали оставить в силе санкции против компаний Дерипаски - но предложение не набрало достаточного количества голосов из-за позиции республиканцев.

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"И это еще раз позволяет трезво оценить лоббистские возможности Дерипаски и тех, кто за ним стоит. Официальные лица в США часто называют Олега Дерипаску союзником Владимира Путина. Но это не совсем так. Это Путин - союзник Дерипаски. И вот почему. Олигарх женат на дочери Валентина Юмашева, бывшего главы администрации президента России Бориса Ельцина и советника Владимира Путина. А сам Юмашев женат на дочери Ельцина Татьяне. Это - ельцинская семья в чистом виде", - прояснил Портников.

По его словам, от западных санкций не пострадал никто кроме "личных друзей Путина".

"Самым главным пострадавшим оказался как раз Олег Дерипаска - но, как видим, олигарха смогли спасти. Не его самого, конечно, а его бизнес. Потому что это может быть общий бизнес самой могущественной семьи Российской Федерации - семьи, которая в своё время доверила никому не известному чекисту Владимиру Путину представлять ее интересы в Кремле, а молодому бизнесмену Олегу Дерипаске - представлять ее интересы на мировом рынке алюминия", - отметил журналист.

Портников также отметил, что Дерипаска зашел на украинский рынок во время президентства Леонида Кучмы.

"Леонид Данилович своих тесных связей с семьей Ельцина никогда и не скрывал. Даже после событий 2014 года, когда он осудил действия политического руководства России, Кучма присутствовал на открытии "Ельцин-Центра" в Екатеринбурге и оказался там неподалёку от другого друга семьи - Владимира Путина. Так один могущественный клан может объединять интересы разных людей, которые кажутся врагами и даже стран, которые воюют и соперничают между собой и вводят санкции друг против друга", - заключил он.

Олег Дерипаска

Олег Дерипаска

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января США сняли санкции с компаний Дерипаски - "Русал", En+ и "Евросибэнерго". В то же время санкции в отношении Дерипаски остаются в силе.

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Тема
Санкции против России
Персоны
Виталий ПортниковОлег ДерипаскаВладимир ПутинБорис ЕльцинЛеонид Кучма
Место
США
Теги
СШАсанкции Россия
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Бандеры не в курсе, что США и Россия вернулись к уровню торговли до 2014 года)))
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Питон Каа
Питон Каа
Бандерлоги, неужели кто-то из вас думает, что США и их холопы вводят санкции против России из-за Украины? Нет, мои глупенькие бандерлоги, это просто бизнес и недобросовестная конкуренция. Останки Украины США пока еще нужны, пока российский газ идет через украинскую трубу и этим можно шантажировать Россию. Как только это прекратится Украина станет не интересна США. А Россия прилагает все усилия, чтобы это прекратить. И в этом контексте Украина останется единственной проигравшей.
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Питон Каа, да бизнес это все. Главный бенефициар от санкций против Русал американская Alcoa так и не смогла нарастить выпуск алюминия в США, а потому ситуация стала нехорошей для бизнеса в Америке вот и сделали мину, дескать все выполнено и надо срочно снимать.
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Флегмат Владимир
Флегмат Владимир
Кучма является собственником многих коммерческих предприятий в Крыму, в частности в Ялте . Когда он был представителем в Минске , его зять Пинчук предлагал по хорошему договориться с Москвой .
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