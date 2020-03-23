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23 марта • обновлено в 12:07
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Путин решил воевать с Саудовской Аравией до конца – Bloomberg

11.1т
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Президент России Владимир Путин не намерен первым идти на мировую с Саудовской Аравией, ступившей на тропу "нефтяной войны" после развала сделки ОПЕК+.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с позицией Кремля, передает Finanz.ru.

"Хотя цена российской нефти Urals с 50 долларов падала ниже 20, рубль пережил рекордную с 2014 года девальвацию, а экономика РФ вместо "прорыва" к мировым темпам роста катится в рецессию и обнищание людей, Путин уверен в своей способности пережить кризис и "продержаться" дольше саудитов в войне на истощение", – сказано в материале.

По словам источников агентства, острая реакция Саудовской Аравии на провал переговоров ОПЕК+, где Россия шокировала министров отказом сокращать добычу нефти в ответ на эпидемию коронавируса, оказалась неожиданностью для российского руководства.

Эр-Рияд объявил о планах на треть увеличить добычу (с 9,7 до 12 млн баррелей в сутки), в 1,5 раза нарастить экспорт (до 10 млн баррелей в день), а также ввел беспрецедентные в истории скидки на свою нефть - 6 долларов для Азии, 7 долларов для США и 8 долларов для Европы, где саудовские сорта конкурируют с российской Urals.

При падающем спросе, массовых ограничениях на авиаперелеты и остановке промышленности в США и Европе, Саудовская Аравия выливает на рынок миллионы баррелей, продавая сорт Arab Light в Европе на 10,25 доллара дешевле Brent. Ничего подобного нефтяной рынок не видел ни разу в истории, констатирует аналитик Energy Aspects Амрита Сен.

"У нефтетрейдеров, торгующих Urals, уже возникают проблемы: на прошлой неделе Trafigura, Glencore, Shell и Total не смогли найти ни одного покупателя на российскую нефть по цене Brent минус 3,3-3,8 доллара. На рынке Северо-Западной Европы котировки Urals падали до 18-летнего минимума в 18,67 доллара за бочку", – отмечает издание.

В Кремле считают действия саудитов "шантажом" и уверены, что смогут продержать дольше ближневосточных конкурентов, говорит источник Bloomberg. Путин не из тех, кто сдается, даже если приходится терпеть большие финансовые потери, говорит другой.

С нефтью по 20 экономика РФ теряет по 6 млрд долларов ежемесячно относительно базовой цены бюджета (42,4 доллара), оценивает стратег ITI Capital Искандер Луцко.

Расчет Москвы состоит в том, что бюджет Саудовской Аравии куда более зависим от цены на нефть. Для его балансировки нужно 75-83 доллара за баррель, указывает Луцко.

Но отдельно нефтяная отрасль королевства на порядок эффективнее: себестоимость саудовской нефти заметно ниже российской – это 17 долларов за баррель по новым проектам и 10 долларов для поддержки текущих. России же нужно 25 долларов за бочку, чтобы поддерживать добычу, и 42-44 доллара – чтобы запускать новые проекты, указывает Луцко.

Склеить разбитую чашку уже, скорее всего, невозможно. "Вряд ли Саудовская Аравия пойдет на попятную, – говорит аналитик Fitch Дмитрий Маринченко. – Для них это будет означать потерю лица".

Оплатить амбиции лидеров, как обычно, из своего кошелька придется российским гражданам, предупреждает основатель Movchans Group Андрей Мовчан: обвал рубля повлияет на удорожание потребительских корзин, потому что в отечественном производстве велика доля импорта.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

  • 6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России.

  • Биржи в Европе упали на фоне обвала нефтяных котировок, которые произошли после распада сделки Организации стран – экспортеров нефти. Наибольшее падение продемонстрировал индекс Лондонской биржи FTSE 100 – 8,54%.

  • Акции российских компаний на бирже в Лондоне рухнули после начала торгов. В лидерах падения – бумаги нефтегазовых компаний. Торги открылись снижением на 17-33%.

  • Агентство Goldman Sachs спрогнозировало, что в течение II квартала 2020 года стоимость барреля нефти сорта Brent упадет до $20. Это значит, что цена российской Urals может составить $15-16/баррель.

  • Японский банк Mizuho предсказал падение цен на нефть ниже нуля. Там считают, что свободные хранилища очень быстро заполнятся и производителям придется доплачивать, чтобы где-то хранить сырье.

  • Стоимость барреля нефти марки Brent может упасть ниже $20 уже в середине апреля, а цены на сорт WTI могут опуститься аж до $15-17/бар.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Мировые цены на нефть
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Организация экспортеров нефти (ОПЕК) нефть
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
термин "девальвация" в данном случае, использовать не правильно, но вам, украинцам, альтернативно-развитым, можно!
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
3 свиньи,тут как тут
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
А это по этому поводу значится, у украинцев через месяц из-за коронавируса могут закончиться деньги на еду, заявил глава МВД Украины Арсен Аваков.
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