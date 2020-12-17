Путин решил, что Байден позволит достроить "Северный поток-2"

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новоизбранный президент США Джо Байден не будет препятствовать завершению газопровода "Северный поток-2".

Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась российскими каналами. Он считает, что газопровод в обход Украины выгоден Германии и Европе в целом.

При этом Путин выразил надежду, что новая американская администрация во главе с избранным президентом с уважением отнесется к интересам Евросоюза при достройке трубопровода.

По словам президента РФ, строительство "Северного потока-2" почти завершено – осталось достроить около 165 км. "Я думаю, что мы работу закончим", – отметил он.

11 декабря Россия впервые после санкций США возобновила строительство газопровода в обход Украины своими силами. Оно было остановлено год назад, когда Вашингтон ввел санкции, угрожавшие проводившей их швейцарской компании Allseas.

Они должны успеть закончить до 31 декабря оставшийся участок двух ниток газопровода. Если же "Газпром" не успеет сделать этого до января, то строительство не получится продолжать из-за неподходящих погодных условий.

Другой российский трубоукладчик (более современный) с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока-2" и ушел к берегам Калининграда.

На недостроенном участке газопровода находятся три российских суда – "Катунь", "Балтийский исследователь" и "Фортуна".

Северный поток-2

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