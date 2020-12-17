Путин решил, что Байден позволит достроить "Северный поток-2"
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что новоизбранный президент США Джо Байден не будет препятствовать завершению газопровода "Северный поток-2".
Об этом он сказал во время ежегодной пресс-конференции, которая транслировалась российскими каналами. Он считает, что газопровод в обход Украины выгоден Германии и Европе в целом.
При этом Путин выразил надежду, что новая американская администрация во главе с избранным президентом с уважением отнесется к интересам Евросоюза при достройке трубопровода.
По словам президента РФ, строительство "Северного потока-2" почти завершено – осталось достроить около 165 км. "Я думаю, что мы работу закончим", – отметил он.
11 декабря Россия впервые после санкций США возобновила строительство газопровода в обход Украины своими силами. Оно было остановлено год назад, когда Вашингтон ввел санкции, угрожавшие проводившей их швейцарской компании Allseas.
Они должны успеть закончить до 31 декабря оставшийся участок двух ниток газопровода. Если же "Газпром" не успеет сделать этого до января, то строительство не получится продолжать из-за неподходящих погодных условий.
Другой российский трубоукладчик (более современный) с системой динамического позиционирования "Академик Черский" в начале этой недели неожиданно покинул зону достройки "Северного потока-2" и ушел к берегам Калининграда.
На недостроенном участке газопровода находятся три российских суда – "Катунь", "Балтийский исследователь" и "Фортуна".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) изменило свое решение в пользу России и вывело ее газопровод "Северный поток-2" из-под действия норм Газовой директивы Евросоюза на территории страны сроком на 20 лет.
"Газпром" обещал закончить проект в конце 2020-го или начале 2021-го.
9 декабря 2020 года Конгресс США одобрил новые санкции против "Северного потока-2". Следующим шагом законопроект будет направлен в Сенат, где, как ожидается, также будет принят при поддержке двух партий.
В Украине назвали этот шаг "бомбой", которая может подорвать планы "Газпрома".