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21 января • обновлено в 16:07
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Путин против: Лукашенко рассказал о подлости России с нефтью

2.2т
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия выступила против продажи казахстанской нефти Минску.

"Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", – заявил Лукашенко, передает "БелТА".

"Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", – добавил президент Беларуси.

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При этом, по его словам, сейчас у Минска нет альтернативы поставкам российской нефти "в полном объеме".

"Но, как мы договаривались, диверсификация нам нужна. Надо идти к тому, что 30-40% нефти мы будем покупать в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь", – резюмировал Лукашенко.

В частности, Минск накануне Нового года не смог договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки с 1 января 2020 года.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия выступила против продажи казахстанской нефти Минску

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия выступила против продажи казахстанской нефти Минску

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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Автор
Виктор Калиненко
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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Махно Володимир
Махно Володимир
это все указывает на то, что путина нагнули и сейчас трахают во все щели. но он всячески пытается вырваться и тем самым все замыкает на себе..на россии. все поставки нефти и газа.
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hunt andres
hunt andres
Махно Володимир, Ты debil? Или у тебя просто такие аналитические способности?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин звонит Лукашенко: -Я слышал, вы начали альтернативные закупки нефти в Норвегии? -Это - не я, это – Колька!
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Скирда Женя
Скирда Женя
ВОТ ТАК ВОТ И ПОКУПАЙ на прямую стратегическое сырьё у рф (газ нефть и т.д.) не захотел Лукашенко поступиться суверенитетом , перекрыли нефть!!!! Прекрасный пример для дураков-предателей в Украине которые "Настойчиво предлагают" покупать ГАЗ у путина!!!!
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