Путин против: Лукашенко рассказал о подлости России с нефтью

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия выступила против продажи казахстанской нефти Минску.

"Казахстан сможет поставить нам нефть, если Россия согласится с этим. Странно: наш союзник не дает согласия на поставку нефти от нашего другого союзника", – заявил Лукашенко, передает "БелТА".

"Что ж, такая ситуация сейчас по поставкам нефти, и мы должны с этим разобраться", – добавил президент Беларуси.

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При этом, по его словам, сейчас у Минска нет альтернативы поставкам российской нефти "в полном объеме".

"Но, как мы договаривались, диверсификация нам нужна. Надо идти к тому, что 30-40% нефти мы будем покупать в Российской Федерации. Процентов 30 мы должны с Балтики завозить и процентов 30 через Украину – проверенный уже путь", – резюмировал Лукашенко.

В частности, Минск накануне Нового года не смог договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях поставки с 1 января 2020 года.

После этого президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился в ближайшие дни начать импорт нефти от альтернативных поставщиков.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Россия выступила против продажи казахстанской нефти Минску

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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