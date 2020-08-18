Путин призвал приготовиться к падению цен на нефть
Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты, и российская нефтяная отрасль должна быть готова к такому будущему.
Об этом он сказал на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, передает "Интерфакс".
Отметим, что сейчас действует сделка стран ОПЕК+ по взаимному сокращению добычи нефти, что поднимает цену на нее. В случае, если же сокращение добычи перестанет действовать, то страны резко нарастят добычу и цены соответственно обвалятся.
Путин признал, что рано или поздно ограничения ОПЕК+ закончатся и это повлияет на мировую и российскую экономику.
Российский лидер также заметил, что, судя по всему, падение в РФ будет меньше, чем во многих других странах. "Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики", – подчеркнул президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.
20 апреля цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.
Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начала действовать с 1 мая.
В июне министры ОПЕК договорились продлить текущий уровень сокращения добычи нефти еще на один месяц – до августа.