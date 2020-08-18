Путин призвал приготовиться к падению цен на нефть.

Президент России Владимир Путин заявил, что ограничения сделки ОПЕК+ в какой-то момент будут сняты, и российская нефтяная отрасль должна быть готова к такому будущему.

Об этом он сказал на встрече с главой "Роснефти" Игорем Сечиным, передает "Интерфакс".

Отметим, что сейчас действует сделка стран ОПЕК+ по взаимному сокращению добычи нефти, что поднимает цену на нее. В случае, если же сокращение добычи перестанет действовать, то страны резко нарастят добычу и цены соответственно обвалятся.

Путин признал, что рано или поздно ограничения ОПЕК+ закончатся и это повлияет на мировую и российскую экономику.

Российский лидер также заметил, что, судя по всему, падение в РФ будет меньше, чем во многих других странах. "Посмотрим по результатам года. Рано или поздно это пройдет, повторяю, везде, и нужно будет отвечать на тот вызов, который будет связан с ростом мировой экономики", – подчеркнул президент.

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