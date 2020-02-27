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27 февраля • обновлено в 08:02
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Путин припомнил Украине долги времен СССР и потребовал денег

15.3т
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Президент России Владимир Путин утверждает, что Москва якобы имеет право на активы некоторых стран за рубежом.

Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию этой страны, передает РБК. По его словам, РФ, став правопреемницей СССР, взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик в обмен на эти активы.

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"Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили", – утверждает российский президент.

Он заявил, что все кредиты уже погашены, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства так и не передали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что у России якобы "хотят украсть победу" и призвал прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории о Второй мировой войне.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
СССР
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Любой суд путину скажет что Украина никакого отношения к долгам СССР не имеет раз есть право приемник)
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Мало ли что когда было)))СССР нет а РФ его право приемник так а кто должен платить???причем Украина к долгам СССР?кто правоприемник тот и платит или нужно было отказываться от правоприемничества и тогда бы не платили!СССР же отказался официально от правоприемничество царской России и не платил ничего по долгам!т.к. был абсолютно новым государством к царской России не имеющим отношения
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Люсяо Люся
Люсяо Люся
Згадала баба, як дівкою буда...
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