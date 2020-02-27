Путин припомнил Украине долги времен СССР и потребовал денег

Президент России Владимир Путин утверждает, что Москва якобы имеет право на активы некоторых стран за рубежом.

Об этом он заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию этой страны, передает РБК. По его словам, РФ, став правопреемницей СССР, взяла на себя обязательства по выплате долгов всех республик в обмен на эти активы.

Владимир Путин "Интерфакс"

"Мы, по-моему, только за Украину 16 млрд выплатили", – утверждает российский президент.

Он заявил, что все кредиты уже погашены, а активы за рубежом некоторые вновь образованные на бывшем пространстве Советского Союза государства так и не передали.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин заявил, что у России якобы "хотят украсть победу" и призвал прописать в Конституции недопустимость фальсификации истории о Второй мировой войне.

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