"Путин подрывает независимость": Украина создала оперативный штаб из-за топливного запрета России

Министерство инфраструктуры сформировало оперативный штаб, который будет работать, чтобы топливному рынку Украины не грозили рост цен и кризис.

"Сегодня мы с представителями крупнейших компаний, а также "Укрзалізниці", Администрации морских портов, при участии Андрея Геруса (представитель президента в Кабинете министров. – Ред.), определили как будет обеспечена диверсификации путей поставок нефтепродуктов", – сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян на пресс-конференции по результатам совещания по сохранению энергетической независимости Украины.

В частности, по его словам, на совещании рассматривались вопросы путей поставок дизельного автомобильного топлива и сжиженного газа.

"Оперативный штаб будет работать на ежедневной основе с крупнейшими нефтетрейдерами Украины, нашими государственными компаниями, чтобы любые прохождения системными маршрутами не были под угрозами, а рынку не угрожали ни рост цен, ни кризисы", – подчеркнул Омелян.

Министр инфраструктуры отметил, что мощности нефтяных терминалов в морских портах Украины позволяют многократно увеличить объем таких продуктов уже сегодня.

Он добавил, что "Укрзалізниця" имеет возможность обеспечить количество грузового подвижного состава для выполнения перевозок нефтепродуктов.

Одновременно с этим УЗ сформирует неснижаемый стратегический запас дизельного топлива.

"Чем дольше бенефициары соответствующих поставок будут избегать уплаты налогов в бюджет – тем быстрее они потеряют рынок Украины. И мы не позволим за счет российских налогоплательщиков, которыми Путин решил подорвать независимость Украины, формировать российское лобби в нашем государстве", – резюмировал Омелян.

Министерство инфраструктуры сформировало оперативный штаб, который будет работать чтобы топливном рынке Украины не угрожали рост цен и кризиса

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия объявила о запрете на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов. Таким образом РФ отреагировала на расширение Кабинетом министров Украины списка российских товаров, в отношении которых действует запрет на импорт.

После этого российские компании "Роснефть" и "Лукойл" запросили у правительства РФ специальные разрешения на ввоз нефтепродуктов в Украину.

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