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Путин подписал новый указ об ответе на санкции: что решил

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Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против России, на год - до 31 декабря 2020 года.

Об этом сказано в указе российского лидера. Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента ... "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия действует в отношении: США, стран ЕС, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Greyder Rihard
Greyder Rihard
Грузинские вина "Минассали " "Минассрали" теперь вместо России отправятся в Украину. И это хорошо У нас у россиян есть свои шикарные вина Крыма ,Кубани,Абхазии,Ставрополья. Импортозамещение действует .
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Махно Володимир
Махно Володимир
2019. Кострома. До чего народ довели, теперь рядом с пенсионерами в мусорных баках, еду ищет и молодежь) https://www.youtube.com/watch?v=76q-AMsW4Uw
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Махно Володимир, это западенцы...коим ни в Польше ни в России работы не нашлось..
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Сoсите, Кацaпы, ещё год! (с)
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CARGO 100
CARGO 100
Махал Махалыч, мы это прошли еще в 90-х, а вам еще лет сто сосать ...
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