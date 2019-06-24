Путин подписал новый указ об ответе на санкции: что решил

Президент России Владимир Путин продлил действие продовольственного эмбарго, введенного в ответ на санкции против России, на год - до 31 декабря 2020 года.

Об этом сказано в указе российского лидера. Правительству РФ поручено обеспечить осуществление мер по реализации этого указа и при необходимости внести предложения об изменении срока действия указанных контрсанкций.

"Продлить с 1 января по 31 декабря 2020 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента ... "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации", - говорится в документе.

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Как сообщал OBOZREVATEL, продэмбарго России в ответ на санкции Запада действует уже почти пять лет. Президент РФ подписал соответствующий указ 6 августа 2014 года. Запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия действует в отношении: США, стран ЕС, Канады, Австрии, Норвегии, Украины, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна.

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