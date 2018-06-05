Путин озвучил потери от санкций против России

Президент России Владимир Путин сообщил, что за четыре года действия антироссийских санкций торговый оборот РФ и ЕС снизился более чем на 150 млрд долларов.

"У нас торговый оборот со странами Евросоюза сейчас почти 250 миллиардов. Он упал в два раза, был 400 с лишним миллиардов", – отметил Путин в интервью австрийскому телеканалу ORF, передает пресс-служба Кремля.

В связи с этим президент России заявил о необходимости наращивать взаимодействие с Европейским Союзом.

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"Так нам зачем дальнейшее падение? Нам зачем раскачивать Евросоюз, чтобы нести какие‑то дополнительные убытки, издержки либо недополучать возможную выгоду от сотрудничества с Евросоюзом? Наоборот, нужно наращивать взаимодействие с Евросоюзом", – резюмировал Путин.

Напомним, ранее ЕС ввел персональные санкции за организацию незаконных выборов в Крыму.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственная дума России проголосовала за поправки в Уголовный кодекс РФ, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии санкциям.