Путин озвучил ''колоссальную'' стратегическую ошибку США

Президент России Владимир Путин заявил, что США допускают колоссальную ошибку, подрывая своей санкционной политикой доверие к доллару как к резервной валюте.

Как заявил он на пленарном заседании Российской энергетической недели, такие действия являются "типичной ошибкой" любой империи, передает "РИА Новости".

"Мне кажется, что наши американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку, подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день, резервной валюте. Подрывают веру в нее, как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят", — сказал российский лидер.

По его мнению, это распространенное заблуждение: "когда люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, все так сильно, устойчиво, что никаких негативных последствий не будет". "Но нет, они наступают рано или поздно", — добавил Путин.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в качестве ответных мер на санкции США в России уже задумались об отказе от доллара при международных расчетах.