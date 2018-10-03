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МирСпорт

Путин озвучил ''колоссальную'' стратегическую ошибку США

3.1тЧитать материал на украинском

Президент России Владимир Путин заявил, что США допускают колоссальную ошибку, подрывая своей санкционной политикой доверие к доллару как к резервной валюте.

Как заявил он на пленарном заседании Российской энергетической недели, такие действия являются "типичной ошибкой" любой империи, передает "РИА Новости".

"Мне кажется, что наши американские партнеры допускают колоссальную стратегическую ошибку, подрывают доверие к доллару как к универсальной, по сути, единственной на сегодняшний день, резервной валюте. Подрывают веру в нее, как в этот универсальный инструмент, реально пилят сук, на котором сидят", — сказал российский лидер.

По его мнению, это распространенное заблуждение: "когда люди думают, что ничего не произойдет, все так мощно, все так сильно, устойчиво, что никаких негативных последствий не будет". "Но нет, они наступают рано или поздно", — добавил Путин.

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Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объекты
СШАРоссиясанкции доллар
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Malahit
Malahit
это он чего так?)) скоро их ограничат в использовании доллара. так мокши начали пропаганду.....мол типа не лишайте нас этого ибо это плохо повлияет на доллар)) да нихрена..все будет ок...
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Иванов Вадим
Иванов Вадим
Ну да. Кацапня наберет в рот гомна и начнет плеваться.. Любимое занятие. А доллар был. До СССР. Был во время СССР. Когда за валютные операции давали смертную казнь. Остался после развала СССР. Переживет и подоРоссию.
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