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/Новости экономики

Путин ответит: в США анонсировали новый мощный удар по России

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США вместе со странами ЕС обсуждают возможность введения новых санкций против России из-за агрессии в районе Керченского пролива.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки". "И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие дополнительные меры мы должны применить, если Россия не отпустит пленных моряков и будет дальше добиваться контроля над Керченским проливом", – подчеркнул он.

Эти решения могут быть приняты уже в феврале, накануне годовщины аннексии РФ Крыма.

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Путин ответит: в США анонсировали новый мощный удар по России

Отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции коснуться российских портов в Азовском море, Волкер заявил, что такие шаги тоже рассматриваются.

"РФ не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона.

Наша цель – это не санкции ради санкций. Цель – восстановить свободный проход Керченским проливом во все порты", – сказал спецпредставитель США.

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Темы
Санкции против РоссииОбострение в Азовском море
Персона
Курт Волкер
Место
США
Тег
Керченский пролив
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Так ни кто и не запрещает проход через Керченский пролив! Просто кастрюлеголовые "политики" (Мосийчук и иже с ним) больно часто верещат о необходимости уничтожения Крымского моста. Вот меры безопасности и усилены
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Пусть лучше морякам на адвокатов скинуться, больше пользы.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Крымчанин Юрий, тут морякам надо Шарию в ноги падать и целовать их, что вовремя его статуса лишил. А то по десяточке бы выхватили легко! ))
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Александрович Алексей, пусть мокрякам Фейгина наймут! Тогда точно ХЕРои максимальный срок получат!
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Проходил мимо
Проходил мимо
Кто кому запрещал то? Торговые суда как ходили так и ходят через пролив. То что время досмотров увеличилось - так сами виноваты, куда кстати подевали капитана Норда?
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