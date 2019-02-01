Путин ответит: в США анонсировали новый мощный удар по России

США вместе со странами ЕС обсуждают возможность введения новых санкций против России из-за агрессии в районе Керченского пролива.

Об этом заявил спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер, сообщает "Голос Америки". "И Соединенные Штаты, и Европа думают, какие дополнительные меры мы должны применить, если Россия не отпустит пленных моряков и будет дальше добиваться контроля над Керченским проливом", – подчеркнул он.

Эти решения могут быть приняты уже в феврале, накануне годовщины аннексии РФ Крыма.

Отвечая на вопрос о том, могут ли новые санкции коснуться российских портов в Азовском море, Волкер заявил, что такие шаги тоже рассматриваются.

"РФ не полностью заблокировала доступ украинских судов в украинские порты. Похоже, что они прибегли к политике умышленного замедления. А это значит подорожание морских перевозок, убытки для экономики региона.

Наша цель – это не санкции ради санкций. Цель – восстановить свободный проход Керченским проливом во все порты", – сказал спецпредставитель США.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины в Керченском проливе, после чего Россия применила оружие и захватила три судна. Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

27 ноября оккупационные "власти" Крыма начали избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. В этот день они вынесли решение только по рядовым членам экипажа кораблей. В итоге 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.

28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девятерых офицеров ВМС. Всем морякам грозит шесть лет лишения свободы.

Самому младшему украинскому моряку Андрею Эйдеру 20 декабря исполнилось 19 лет.

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