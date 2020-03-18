Президент России Владимир Путин, отнесший россиян с доходом в 17 тыс. рублей (около 5300 грн) к среднему классу, весьма слабо разбирается в деньгах и реальной стоимости жизни в РФ.

К такому выводу можно прийти, проанализировав его высказывания о своих тратах и о суммах, которые в "сверхдержаве" выделяют на социальную помощь, пишет "Медуза".

Как Путин разбирается в деньгах

Что говорил Путин и о каких суммах:

5000 руб. (1650 грн): столько Путин заплатил за мороженое. "Сдачу министру отдайте".

10 000 руб. (3300 грн): такое пособие Путин пообещал детям с инвалидностью. "Это немного".

10 800 руб. (3564 грн): такая выплата по инвалидности в Петербурге. "Думаю, очень трудно прожить на такие деньги".

11 000 руб. (3630 грн): такое пособие Путин пообещал детям до 3 лет. "Это существенная поддержка".

17 000 руб. (5610 грн): столько и больше, по мнению Путина, зарабатывает средний класс в России.

НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТКОВ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (условно от 6600 до 30 тыс. грн) хватит на создание своего бизнеса, уверен Путин. "Кстати, приличные деньги".

1 000 000 руб. (330 тыс. грн): Путина коробит, что столько в день получают топ-менеджеры госкорпораций.

Высказывания Путина о деньгах Медуза

Как сообщал OBOZREVATEL, экономический кризис и санкции, наложенные на Россию после аннексии Крыма, отбросили доходы обычных россиян на 13 лет назад – к уровню 2007 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что увеличить доходы россиян к 2020 году в два раза, как это планировали в 2008 году, не удалось из-за того, что "это были предварительные планы".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его коробит от зарплат иностранных топ-менеджеров, которые в российских госкорпорациях получают по "миллиону рублей в день". Но сделать с этим он ничего не может.

Президент России Владимир Путин заявил, что 70% россиян относятся к среднему классу населения, поскольку в России свой, "особый" средний класс.

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