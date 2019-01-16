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МирСпорт

/Новости экономики

Путин назвал сроки запуска нового газопровода в обход Украины

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Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

В настоящий момент российская компания "Газпром" прорабатывает маршруты доставки газа по "Турецкому потоку" в Европу, отметил Путин, передает "Анадолу".

По его словам, один из маршрутов предусматривает транспортировку газа через Болгарию, Сербию и Венгрию с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

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"В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит. Разумеется, это принесет ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит ее энергобезопасность и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы", – заявил Путин.

Окончательное решение будет принято в зависимости от позиции Европейского Союза.

"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", – резюмировал Путин.

Турецкий поток

Турецкий поток

The Maritime Executive

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. По дну Черного моря до побережья Турции проходят две нитки протяженностью 930 километров, мощность прокачки каждой из которых – 15,75 млрд кубометров. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая – на рынки стран Европы.

19 ноября 2018 года российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Турецкий поток
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CARGO 100
CARGO 100
Обходят окраину со всех сторон ... Очередной котёл. Газовый, Российско - Европейский ... называйте как хотите. Всем будет хорошо - и болгарам, и туркам, и немцам, и сербам, только в центре котла, окраинцам, не очень ...
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Турецкого потока не будет как и Крымского моста, это декорации, а Россия уже разваливается под тяжестью санкций
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3
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Все военные эксперты говорят что Россия готовится к войне а пособники террористов Сша и Европа спонсируют террориста Путина миллиардами нефте и газодоларов и отказываются вводить секторальные санкции и отключение от свифт! Экперты говорят что даже если начнут бомбить Киев запад этого не сделает это то что мы видим и по другим конфликтам!
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Кожедуб Руслан, Бывший город герой Киев бомбить не будут...его ухайдокали свiдоме бидло и свiдомi ахтивисты!
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