Путин назвал сроки запуска нового газопровода в обход Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что газопровод "Турецкий поток" планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

В настоящий момент российская компания "Газпром" прорабатывает маршруты доставки газа по "Турецкому потоку" в Европу, отметил Путин, передает "Анадолу".

По его словам, один из маршрутов предусматривает транспортировку газа через Болгарию, Сербию и Венгрию с выходом на газораспределительный центр в австрийском Баумгартене.

"В этом случае Сербия будет не только использовать российский газ, но и обеспечивать его транзит. Разумеется, это принесет ощутимую выгоду сербской экономике, позволит создать новые рабочие места, укрепит ее энергобезопасность и в целом Центральной и Юго-Восточной Европы", – заявил Путин.

Окончательное решение будет принято в зависимости от позиции Европейского Союза.

"Мы полагаем, что заинтересованные в российском газе страны ЕС должны получить от Евросоюза гарантии, что планы продолжения "Турецкого потока" не будут сорваны произвольным политическим решением Брюсселя", – резюмировал Путин.

Турецкий поток The Maritime Executive

Как сообщал OBOZREVATEL, "Газпром" начал строительство морского участка газопровода "Турецкий поток" в мае 2017 года. По дну Черного моря до побережья Турции проходят две нитки протяженностью 930 километров, мощность прокачки каждой из которых – 15,75 млрд кубометров. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая – на рынки стран Европы.

19 ноября 2018 года российский монополист завершил строительство газопровода "Турецкий поток" и запустил поставки газа по нему. Далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км.

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