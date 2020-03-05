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5 марта • обновлено в 12:56
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Путин нашел русского Илона Маска

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Президент России Владимир Путин считает, что программист Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и основатель американских Tesla и SpaceX Илон Маск.

"У нас Касперский есть. Я думаю, что в своей области он ничем не хуже", – сообщил Путин, отвечая на вопрос ТАСС, кого бы РФ могла предложить в качестве альтернативы примера для подражания.

По его словам, глава "Лаборатории Касперского" является одним из лидеров в своей сфере.

Президент России считает, что компания Касперского могла бы достичь и больших успехов, если бы "не искусственные ограничения со стороны других стран".

"Если бы не прижимали, искусственно не сдерживали конкуренцию, то было бы еще лучше", – резюмировал Путин.

Владимир Путин считает, что Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и Илон Маск

Владимир Путин считает, что Евгений Касперский может служить таким же примером для подражания, как и Илон Маск

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов.

В частности, в августе 2018 года он написал о готовности преобразовать Tesla в частную компанию. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Илон Маск Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Клоуны остались, цирк остался...
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
отношение к Маску и в США неоднозначное... многие его считают прохиндеем... ни один из его бизнесов пока не окупился...
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Mega Death
Mega Death
В каком абзаце про Маска Путин говорит?))
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