Путин нарушил закон в Крыму: полиция внезапно пошла на уступки

Президента России Владимира Путина не будут штрафовать за езду без шлема на мотоцикле в оккупированном Крыму.

Такой ответ пришел юристу Максиму Чихунову, который просил так называемое ГИБДД Севастополя привлечь российского лидера к ответственности. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

В ответе сказано, что Путин якобы имел полное право ехать без шлема. В документе объясняется, что такое дорожное движение. И сообщается, что "во время проведения протокольных мероприятий, спортивных соревнований, военных парадов дорожное движение полностью снимается (запрещается)".

Поэтому нормы "правил (дорожного движения. - Ред.) на участников перечисленных мероприятий не распространяются". Чихунов намерен оспаривать ответ ГИБДД, поскольку считает, что закон должны соблюдать все. По его словам, вне зависимости от мероприятия, участники дорожного движения обязаны следовать нормам безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Путин 10 августа посетил в аннексированном Крыму организованное мотоклубом "Ночные волки" байк-шоу "Тень Вавилона". Он приехал на мероприятие за рулем мотоцикла "Урал". За ним на пассажирском сиденье сидел "врио губернатора" Севастополя Михаил Развожаев, а в коляске — "глава" Крыма Сергей Аксенов. Все ехали без шлемов.

Чихунов попросил наказать Путина и людей, которые ехали с ним на "Урале", по статье 12.6 КоАП РФ ("Нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов"), санкция которой предусматривает штраф в размере одной тысячи рублей. Юрист заметил, что закон для всех один и не должно быть "никаких двойных стандартов".

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