Путин начал снимать санкции с Украины

Роман Груша Экономика 16:07, 14.10.2020 Обновлено: 17:03, 14.10.2020

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий – "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Таким образом, компаниям разрешат поставлять продукцию в Россию. Соответствующее решение Путин поддержал на совещании с членами российского правительства в среду, 14 октября.

С предложением снять ограничительные меры с украинских предприятий выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

"Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компании "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонному комбинату", – заявил Мишустин.

"Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей", – добавил он.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", – ответил на это Путин.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области. Он является одним из крупнейших в стране производителей картона и тары.

Барский машиностроительный завод расположен в Винницкой области. Он изготовляет отопительные котлы, детали к оборудованию пищевой промышленности, линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков.

Компания "Брацлав" расположена в Винницкой области. Она занимается выпуском и монтажом оборудования для производства молока.

6 октября президент России заявил, что страна готова к снятию санкций против Украины. По словам Путина, речь идет о санкциях против украинских промышленников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции:

  • ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

  • запрет на экспорт и импорт оружия;

  • запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

  • ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Комментировать
Экономика

Смотрите также

Дань памяти павшим и массовые шествия: как страна отмечает День защитника Украины. Все фото, видео онлайн

Уникальное исполнение гимна Украины перед матчем с Испанией потрясло "Олимпийский". Видео

Вспаханное поле и посреди него гроб: родные рассказали о трагической гибели разведчиков и медика на Донбассе

Впервые в истории: Украина сенсационно обыграла Испанию в Лиге наций

В Севастополе воды хватит на 81 день: оккупанты объявили режим повышенной готовности