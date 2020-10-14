Путин начал снимать санкции с Украины
Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий – "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
Таким образом, компаниям разрешат поставлять продукцию в Россию. Соответствующее решение Путин поддержал на совещании с членами российского правительства в среду, 14 октября.
С предложением снять ограничительные меры с украинских предприятий выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
"Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компании "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонному комбинату", – заявил Мишустин.
"Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей", – добавил он.
"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", – ответил на это Путин.
Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области. Он является одним из крупнейших в стране производителей картона и тары.
Барский машиностроительный завод расположен в Винницкой области. Он изготовляет отопительные котлы, детали к оборудованию пищевой промышленности, линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков.
Компания "Брацлав" расположена в Винницкой области. Она занимается выпуском и монтажом оборудования для производства молока.
6 октября президент России заявил, что страна готова к снятию санкций против Украины. По словам Путина, речь идет о санкциях против украинских промышленников.
Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.
Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.
Также против России действуют такие санкции:
ограничение доступа к первичному и вторичному рынкам капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;
запрет на экспорт и импорт оружия;
запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;
ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.