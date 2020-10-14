Путин начал снимать санкции с Украины

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с трех украинских предприятий – "Брацлав", Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Таким образом, компаниям разрешат поставлять продукцию в Россию. Соответствующее решение Путин поддержал на совещании с членами российского правительства в среду, 14 октября.

С предложением снять ограничительные меры с украинских предприятий выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

"Речь идет о тех производствах, которые были ориентированы на экспорт товаров в Россию. Мы считаем возможным разрешить поставки компании "Брацлав", Барскому машиностроительному заводу и Рубежанскому картонному комбинату", – заявил Мишустин.

"Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей", – добавил он.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", – ответил на это Путин.

Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в Луганской области. Он является одним из крупнейших в стране производителей картона и тары.

Барский машиностроительный завод расположен в Винницкой области. Он изготовляет отопительные котлы, детали к оборудованию пищевой промышленности, линии по розливу вино-водочных и безалкогольных напитков.

Компания "Брацлав" расположена в Винницкой области. Она занимается выпуском и монтажом оборудования для производства молока.

6 октября президент России заявил, что страна готова к снятию санкций против Украины. По словам Путина, речь идет о санкциях против украинских промышленников.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют такие санкции: