Путин начал снимать санкции с Украины

Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с двух украинских предприятий – Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.

Таким образом, компаниям разрешат поставлять продукцию в Россию. Соответствующее решение Путин поддержал на совещании с членами российского правительства в среду, 14 октября.

С предложением снять санкции с украинских предприятий выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

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