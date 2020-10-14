Путин начал снимать санкции с Украины
Президент России Владимир Путин согласился снять санкции с двух украинских предприятий – Барского машиностроительного завода и Рубежанского картонного комбината.
Таким образом, компаниям разрешат поставлять продукцию в Россию. Соответствующее решение Путин поддержал на совещании с членами российского правительства в среду, 14 октября.
С предложением снять санкции с украинских предприятий выступил председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.
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