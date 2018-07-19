"Путин использует как оружие": США приготовились к удару по газопроводу в обход Украины

В Конгресс США внесли законопроект о введении санкций против газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия намерена поставлять газ в Европу в обход Украины.

"Мы видели, как Россия в прошлом использовала свой природный газ как геополитическое оружие. Она угрожает другим странам, вымогает у них деньги и запугивает", – заявил член Республиканской партии, сенатор от штата Вайоминг Джон Баррассо, представляя данный проект закона, говорится на сайте политика.

По его словам, с новым трубопроводом Россия стремится сделать Германию и остальную Европу еще более зависимыми.

Соответствующий же законопроект о сотрудничестве в области безопасности с союзными партнерами в Европе направлен на повышение энергетической безопасности членов НАТО через стабильные и надежные поставки американских энергоносителей.

Согласно тексту документа, предусматривается введение санкций против лиц, осуществляющих инвестиции в российские проекты по экспорту энергоносителей, предоставляющих гарантии для займов на эти цели, а также осуществляющих поставку товаров и услуг для этих проектов.

Американский сенатор также обратил внимание на действия президента России Владимира Путина в отношении Украины.

"Путин фактически прекратил поставки природного газа в Украину в 2006, 2009 году и 2014 годах. Он вторгся в Украину и аннексировал Крым, чтобы отрезать доступ к природному газу и нефтяным ресурсам. Это та модель, которую Путин использует в качестве оружия. Лучшая защита от этого оружия заключается в том, чтобы страны Европы имели энергетическое разнообразие и безопасность", – резюмировал Баррассо.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский лидер Петр Порошенко выразил надежду, что совместно с союзниками удастся остановить строительство "Северного потока-2". Президент США Дональд Трамп пообещал найти решение по этому вопросу, раскритиковав российский проект.