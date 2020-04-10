Страны ОПЕК+ согласовали снижение добычи нефти на 10 млн б/с от уровня октября 2018 года, при этом для России и Саудовской Аравии уровни отсчета определены отдельно – 11 млн б/с.

Такая информация следует из коммюнике заседания, передает "Интерфакс".

Согласно предполагаемому решению, в мае-июне снижение добычи составит для всех стран 23% от указанной базы – добыча в октябре 2018 года, кроме России и Саудовской Аравии.

Однако сравнить с уровнями добычи в апреле не представляется возможным, поскольку не все страны представили свои данные.

Нефтяная война закончилась

Так, в октябре 2018 года добыча стран ОПЕК+, согласно коммюнике, составляла 43,85 млн б/с, при этом, согласно данным МЭА, в феврале 2020 года страны ОПЕК+ добывали 41,13 млн б/с.

Понять динамику можно только по Саудовской Аравии, которая снизит добычу нефти до 8,5 млн б/с. Таким образом, если страна в апреле добывает 12-12,3 млн б/с, то по сравнению с текущим уровнем снижение составит 3,5-3,8 млн б/с, а по сравнению с мартом – 1,2 млн б/с.

Россия добывает в апреле 11,3 млн б/с нефти вместе с конденсатом (при этом конденсат не учитывается в сделке) – и уже в мае должна будет добывать 8,5 млн б/с. По словам источника, знакомого с ситуацией, в апреле Россия добывает 10,3 млн б/с исключительно нефти, и таким образом России придется снизить добычу нефти примерно на 1,8 млн б/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, участникам переговоров ОПЕК+ в четверг, 9 апреля, не удалось достигнуть финального соглашения из-за позиции Мексики, теперь они продолжатся в пятницу, 10 апреля.