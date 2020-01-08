Путин и Эрдоган официально запустили новый газопровод в обход Украины

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток".

Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле.

"Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", – заявил Путин.

Газопровод "Турецкий поток" протяженностью примерно в 930 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Москва объявила об окончании строительства обеих ниток газопровода в середине ноября 2019 года.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток" RT

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