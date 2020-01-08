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8 января • обновлено в 15:04
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Путин и Эрдоган официально запустили новый газопровод в обход Украины

1.2т
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Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток".

Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле.

"Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", – заявил Путин.

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Газопровод "Турецкий поток" протяженностью примерно в 930 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.

Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Москва объявила об окончании строительства обеих ниток газопровода в середине ноября 2019 года.

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток"

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток"

RT

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Автор
Виктор Калиненко
Персоны
Реджеп Тайип Эрдоган Владимир Путин
Место
Украина
Тег
Турецкий поток
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иловайский юрий
иловайский юрий
мда...рагульё сёдня страдает по полной
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
смачный харчок в украинску рожу.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Путин на открытии газопровода «Турецкий поток». Путин: «Отсель грозить мы будем….» Песков: -Это не «Северный поток-2», а – «Турецкий». Путин: -Тогда, просто отсель..
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