Путин и Эрдоган официально запустили новый газопровод в обход Украины

Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток".
Запуск трубопровода, который позволит поставлять газ ряду стран в обход Украины, состоялся в среду, 8 января, в Стамбуле.
"Теперь российский газ идет в Турцию по новому маршруту. Это уникальная, беспрецедентная по своим параметрам глубоководная газотранспортная система", – заявил Путин.
Газопровод "Турецкий поток" протяженностью примерно в 930 километров состоит из двух ниток общей мощностью 31,5 млрд кубометров газа в год.
Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Москва объявила об окончании строительства обеих ниток газопровода в середине ноября 2019 года.
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток"
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в официальной церемонии начала работы газопровода "Турецкий поток"
RT
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