Путин готовит новый газовый кризис: в Европе забили тревогу

Президент Российской Федерации Владимир Путин готовит новый газовый кризис в Европейском Союзе.

"ЕС пытается выступать посредником на переговорах между Россией и Украиной с июля 2018 года, но безуспешно. Таким образом, Европе грозит третий газовый кризис за два десятилетия (предыдущие два приключились в 2006 и 2009 годах)", – сообщил старший научный сотрудник Института государственного управления в Лондоне Алан Райли, передает "ИноСМИ".

По его словам, контуры российской стратегии вырисовываются ясно: достроить трубопровод "Северный поток-2", дождаться 1 января, когда истечет договор с Украиной, а после этого дать Европе больше природного газа – но только через свой трубопровод.

"России нужно, чтобы европейцы запаниковали и прогнулись перед лицом недопоставок и роста цен. Проблема Москвы в том, что далеко не факт, что такой нажим вообще сработает – европейцы ведь могут и не прогнуться", – отметил Райли.

"Москве следует тщательно взвесить за и против тактики "шока и трепета" – кратковременного январского отключения, за которым последует дезинформационная кампания и длительный срыв поставок – ведь они грозят лишить Россию ключевых политических и деловых союзников в Европе, а также подорвать российские источники доходов и, в конечном счете, власть и влияние", – резюмировал старший научный сотрудник Института государственного управления.

Владимир Путин готовит новый газовый кризис в Европейском Союзе

Напомним, что глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев допустил прекращение российским "Газпромом" транзита газа через Украину.

Он подчеркнул, что РФ на трехсторонних газовых переговорах об условиях транзита и импорта газа после 2019 года будет тянуть время до завершения президентских и парламентских выборов в Украине и, при отсутствии новых договоров, может прекратить транзит в начале 2020 года.

​Как сообщал OBOZREVATEL, "Нафтогаз" уже приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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