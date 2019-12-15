Путин готов: Украине поставили условие по транзиту газа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Об этом он сообщил в эфире программы "Большая игра" на росТВ. Песков добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, передают "Известия".

Также он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы "российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины".

Украине поставили условие по транзиту газа

Пресс-секретарь Путина отметил, что данная тема поднималась на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря.

"Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер, – прим.ред.). Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали", — сказал он.

Песков подчеркнул, что трудности в переговорах существуют, и их предстоит преодолеть. В частности, некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский ответил Путину о контракте про транзит. Он напомнил, что Россия предлагала подписать договор на один год, тогда как Украина предлагает контракт на 10 лет.

"Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите", – добавил Зеленский.

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