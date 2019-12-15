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15 декабря • обновлено в 21:46
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Путин готов: Украине поставили условие по транзиту газа

2.1т
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что транзит газа через Украину возможен только при экономической и коммерческой целесообразности для "Газпрома".

Об этом он сообщил в эфире программы "Большая игра" на росТВ. Песков добавил, что переговоры по этому вопросу продолжаются, передают "Известия".

Также он напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что даже при диверсификации путей поставок энергоресурсов потребителям Европы "российская сторона готова продолжать дальше транзитировать газ через территорию Украины".

Украине поставили условие по транзиту газа

Украине поставили условие по транзиту газа

Пресс-секретарь Путина отметил, что данная тема поднималась на "нормандском саммите" в Париже 9 декабря.

"Были руководители соответствующих компаний. От нас был господин Миллер (глава "Газпрома" Алексей Миллер, – прим.ред.). Тема весьма детально, с цифрами обсуждалась. Мы не можем с вами сейчас обсуждать детали", — сказал он.

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Песков подчеркнул, что трудности в переговорах существуют, и их предстоит преодолеть. В частности, некоторые решения Стокгольмского арбитражного суда остаются неприемлемыми для РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский ответил Путину о контракте про транзит. Он напомнил, что Россия предлагала подписать договор на один год, тогда как Украина предлагает контракт на 10 лет.

"Я почему-то могу сказать уверенно, что мы подпишем договор о транзите", – добавил Зеленский.

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Персоны
Дмитрий Песков Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Россия
Теги
транзит газа Газпром
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