"Путин был бы доволен": журналист раскритиковал Меркель за "Северный поток-2"

Действия вице-канцлера Германии Ангелы Меркель в отношении строительства российского газопровода "Северный поток-2" в обход Украины играют на руку Кремлю.

Таким образом в интервью "Сегодня" известный немецкий журналист Борис Райтшустер прокомментировал действия Германии, которая с одной стороны поддерживает санкции против РФ, а с другой выступает за строительство скандального газопровода.

"Ее (Ангелу Меркель. - Ред.) сложно понять. Скорее всего, она за сохранение власти любой ценой, за выруливание политики в этом направлении. Последние 13 месяцев я не вижу большого соперничества с Путиным. Если бы я был Путиным, я был бы доволен Меркель", - пояснил он.

Журналист назвал политику вице-канцлера Германии двойственной и напомнил, что в 2008 году она выступала против вступления Украины в НАТО, а в 2014 году говорила, что страна может входить в Евразийский Союз.

"Во внутренней политике я плохо оцениваю ее роль. Честно говоря, я жду того дня, когда будет новый канцлер. Ситуация Меркель очень шаткая. Пару разу она была на грани. Скоро будут выборы в Баварии, которые могут стать очередным потрясением для правящей коалиции. Сейчас для Меркель вопрос только о выживании, полная стагнация. Я привык к этому в РФ, но сейчас такая ситуация в Германии, когда главное – замять проблемы, не говорить о них, делать вид, что все хорошо", - заключил Райтшустер.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не выдала разрешение.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

Против газопровода выступают Украина и США. В частности, 11 июля на саммите НАТО президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.