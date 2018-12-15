Путин будет считаться: США озвучили жесткий план подавления России

В США заявили о существовании стратегии противостояния влияния РФ и Китая в Африке.

Она будет сосредоточена на торговле, продвижении американских технологий и борьбе с терроризмом. Эти меры предлагает администрация президента США Дональда Трампа, сообщает "Голос Америки".

"Экономические усилия США будут сосредоточиваться на африканских правительствах, которые действуют как стратегические партнеры и пытаются улучшать руководство и прозрачные деловые практики", — заявил советник по нацбезопасности США Джон Болтон.

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По его мнению, РФ и Китай "умышленно и агрессивно" пытаются получить экономические преимущества над США в Африке.

В частности, Болтон раскритиковал Россию за действия по укреплению своего влияния в Африке без уважения к правовым нормам и за использование экономических рычагов для того, чтобы получить поддержку от этих стран в ООН.

Кроме этого, политик обвинил РФ в том, что она продолжает "продавать оружие и энергоресурсы за голоса в ООН" и добывать "природные ресурсы региона для собственной выгоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у НАТО есть четкий метод подавления России в Крыму и Калининградской области.

Отмечается, что Альянс на протяжении многих лет уделяет данному вопросу повышенное внимание, в результате чего был достигнут "серьезный прогресс".