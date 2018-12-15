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МирСпорт

/Новости экономики

Путин будет считаться: США озвучили жесткий план подавления России

14.7тЧитать материал на украинском

В США заявили о существовании стратегии противостояния влияния РФ и Китая в Африке.

Она будет сосредоточена на торговле, продвижении американских технологий и борьбе с терроризмом. Эти меры предлагает администрация президента США Дональда Трампа, сообщает "Голос Америки".

"Экономические усилия США будут сосредоточиваться на африканских правительствах, которые действуют как стратегические партнеры и пытаются улучшать руководство и прозрачные деловые практики", — заявил советник по нацбезопасности США Джон Болтон.

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США озвучили жесткий план подавления России

США озвучили жесткий план подавления России

Ведомости

По его мнению, РФ и Китай "умышленно и агрессивно" пытаются получить экономические преимущества над США в Африке.

В частности, Болтон раскритиковал Россию за действия по укреплению своего влияния в Африке без уважения к правовым нормам и за использование экономических рычагов для того, чтобы получить поддержку от этих стран в ООН.

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Кроме этого, политик обвинил РФ в том, что она продолжает "продавать оружие и энергоресурсы за голоса в ООН" и добывать "природные ресурсы региона для собственной выгоды".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у НАТО есть четкий метод подавления России в Крыму и Калининградской области.

Отмечается, что Альянс на протяжении многих лет уделяет данному вопросу повышенное внимание, в результате чего был достигнут "серьезный прогресс".

Место
США
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Читайте между строк....ньюГабон таки в Африке!!!
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
По его мнению, РФ и Китай "умышленно и агрессивно" пытаются получить экономические преимущества над США в Африке. \ Офигеть, а С.Ш.А. значит можно ...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
"Кроме этого, политик обвинил РФ в том, что она продолжает "продавать оружие и энергоресурсы за голоса в ООН" и добывать "природные ресурсы региона для собственной выгоды". А США -то по-другому работает? Хохлы, вы что за чушь печатаете??
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Шапиро Женька, ой а сколько граждане С.Ш.А. должны всему миру, сколько десятков триллионов ... засунь свое ВВП С.Ш.А. куда подальше, да и технологии все сворованные ...
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Бухгалтер Борис:" А США -то по-другому работает? " И Вы туда же, Борик! Что же вы равняете?! Что позволено Юпитеру... США, например, имеют ВВП на человека больше, чем вдвое, выше российского; продолжительность жизни на 10 лет больше, а пенсионный возраст тот же. О медицине, технологиях и говорить не стану. Вот Вы об этом бы задумались: почему США всё это иметь можно, а россиянам нельзя? Наверное в этом и люответ на Ваш вопрос " А США -то по-другому работает? ". Видать по- длругому.
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