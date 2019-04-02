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Путин бросил Лукашенко подачку на погашение старых долгов перед Россией

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Российская Федерация предоставит Беларуси финансовый государственный кредит в сумме до 600 миллионов долларов.

"Средства пойдут на рефинансирование платежей в погашение основного долга по ранее предоставленным Россией займам", – заявил российский министр финансов Антон Силуанов, передает "Интерфакс".

По его словам, в настоящий момент ведутся процедуры, необходимые для подписания межгосударственного соглашения.

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Кроме того, глава Минфина РФ отметил, что Беларусь завершила выполнение мер, необходимых для предоставления нового кредита Евразийского фонда стабилизации и развития. Речь идет о транше в размере 200 миллионов долларов.

"Это дает Совету Фонда основание для принятия положительного решения о выделении денег. Таким образом, белорусская сторона до конца текущего месяца может получить седьмой транш, предназначенный для обеспечения сбалансированности бюджета", – резюмировал Силуанов.

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Александр Лукашенко и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, в феврале Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на 600 млн долларов.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск не против создания общей валюты с Россией, но это не должен быть ни российский, ни белорусский рубль.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Бандерам на паперти стоять с протянутой лапой - способ выживания)))
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Белый господин
Белый господин
Когда ЕБРР дал бандеровцам на 100 млн меньше - это была великая перемога. Убогие вы, рагули.
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