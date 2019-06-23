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"Пустые улицы и заколоченные магазины": блогер показал вымерший Донецк

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В оккупированном Донецке местный житель показал на видео, как выглядит бывший мегаполис.

Из миллиона людей, которые проживали в Донецке до 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч, сообщает портал "Восточный вариант".

В подтверждение этих слов дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.

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Несмотря на то, что сьемка была сделана в понедельник, главная улица Донецка – улица Артема выглядит совершенно пустой, и траффик на ней практически отсутствует.

"Комментаторы, которые писали мне: что же ты показываешь, что людей нет? Так я же их в фотошопе не удаляю. На самом деле их просто нет!" – подчеркнул житель Донецка.

Также пустой выглядит на видео центральная площадь Ленина и улицы, которые прилегают к ней.

Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города

Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города

"Восточный вариант"

Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города

Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города

"Восточный вариант"

Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города

Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города

"Восточный вариант"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".

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Место
УкраинаДонецк
Тег
Новости ДНР
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Пигин Макс
Пигин Макс
Украинзьке мир...
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