"Пустые улицы и заколоченные магазины": блогер показал вымерший Донецк

В оккупированном Донецке местный житель показал на видео, как выглядит бывший мегаполис.
Из миллиона людей, которые проживали в Донецке до 2014 года, теперь в городе осталось лишь около 350 тысяч, сообщает портал "Восточный вариант".
В подтверждение этих слов дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города, а также закрытые магазины и развлекательные заведения, которые пользовались спросом у посетителей в довоенные времена.
Несмотря на то, что сьемка была сделана в понедельник, главная улица Донецка – улица Артема выглядит совершенно пустой, и траффик на ней практически отсутствует.
"Комментаторы, которые писали мне: что же ты показываешь, что людей нет? Так я же их в фотошопе не удаляю. На самом деле их просто нет!" – подчеркнул житель Донецка.
Также пустой выглядит на видео центральная площадь Ленина и улицы, которые прилегают к ней.
Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города
"Восточный вариант"
Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города
"Восточный вариант"
Дончанин показал безлюдные центральные улицы и главную площадь города
"Восточный вариант"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в так называемой Донецкой народной республике пропагандисты запустили в СМИ новый фейк о том, что "украинцы моются дождевой водой, а дети не ходят в школу".
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