"Пустите воду и поезда": экс-президент Крыма обратился к Зеленскому

Экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой начать подачу воды на оккупированный полуостров.

Одновременно с этим Мешков призвал украинского лидера возобновить железнодорожное сообщение, передают "Крым.Реалии".

"Прошу вас рассмотреть вопросы возобновления подачи воды по Северо-Крымскому крымскому каналу и возобновления железнодорожного сообщения между Крымом и Украиной", – говорится в обращении.

В частности, экс-президент Крыма заявил, что перекрытие подачи воды привело к ухудшению качества жизни людей и выбросам химических веществ на заводе "Крымский титан" в Армянске.

Мешков также считает, что из-за прекращения железнодорожного сообщения остаются разделенными многие крымские семьи, которые имеют родственников в Украине.

Напомним, что в 1994 году Мешков был избран первым и последним президентом Крыма. Сейчас он находится в оппозиции к подконтрольным России "властям" оккупированного полуострова.

Экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к президенту Украины "Крым.Реалии"

Экс-президент Крыма Юрий Мешков обратился к президенту Украины "Крым.Реалии"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины предложил России для восстановления подачи воды в Крым официально признать оккупацию.

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