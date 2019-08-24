"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина

В России население негодует из-з того, что Россельхознадзор уничтожает санкционные продукты во исполнения указа президента Владимира Путина.

В частности ситуацию обсудили в соцсети Twitter. Один из пользователей указал на тот факт, что продукты уничтожают в то время, как многим россиянам не хватает денег на качественную еду.

"Россельхознадзор сжег два центнера нормальных финских продуктов без масла пальмы: сыры, колбасы, йогурты. (Росстат: 47,4% российских семей не могут свободно приобретать еду и одежду, и, одновременно платить коммунальные услуги)", – сказано в сообщении.

Россельхознадзор сжег два центнера нормальных финских продуктов без масла пальмы: сыры, колбасы, йогурты.

(Росстат: 47,4% российских семей не могут свободно приобретать еду и одежду, и, одновременно платить коммунальные услуги) pic.twitter.com/TMeheT6l4w — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 23, 2019

Пользователи гневно отреагировали на ситуацию: "Снизу мусора накидали, сверху для вида положили", "Пусть эти семьи выйдут и возьмут за яйца Путина. Им норм, видимо", "Вата пусть жрет вату", "Блокадники, крепитесь", "Дебилизм, смотреть на такое невозможно", "Ага. Уроды. Нормальный сыр покупаешь раз в месяц как какой-то деликатес. А эти скоты продукты уничтожают", "Борьба с лишним весом среди населения по-русски!", "Но эта страна закупила 500 тыс. тонн пальмового масла".

Как сообщал OBOZREVATEL:

Введение продэмбарго стало ответом российского правительства на санкции западных стран, введенные из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Под запрет попали многие виды продуктов питания из Евросоюза, США, Австралии, Канады и других стран. Президент РФ Владимир Путин в 2016 году распорядился об уничтожении таких товаров при пересечении российской границы. Его указ восприняли буквально - во многих областях продукты буквально давили тракторы.

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