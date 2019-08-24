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"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина

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В России население негодует из-з того, что Россельхознадзор уничтожает санкционные продукты во исполнения указа президента Владимира Путина.

В частности ситуацию обсудили в соцсети Twitter. Один из пользователей указал на тот факт, что продукты уничтожают в то время, как многим россиянам не хватает денег на качественную еду.

"Россельхознадзор сжег два центнера нормальных финских продуктов без масла пальмы: сыры, колбасы, йогурты. (Росстат: 47,4% российских семей не могут свободно приобретать еду и одежду, и, одновременно платить коммунальные услуги)", – сказано в сообщении.

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Пользователи гневно отреагировали на ситуацию: "Снизу мусора накидали, сверху для вида положили", "Пусть эти семьи выйдут и возьмут за яйца Путина. Им норм, видимо", "Вата пусть жрет вату", "Блокадники, крепитесь", "Дебилизм, смотреть на такое невозможно", "Ага. Уроды. Нормальный сыр покупаешь раз в месяц как какой-то деликатес. А эти скоты продукты уничтожают", "Борьба с лишним весом среди населения по-русски!", "Но эта страна закупила 500 тыс. тонн пальмового масла".

"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина
"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина
"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина
"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина
"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина
"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина
"Пусть жрет в*ту": сеть в гневе из-за нового указа Путина

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Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Теги
Новости России санкции продукты
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Махов Макс
Махов Макс
Открою тайну Кац*пам! Если сосиску Сратовскава мясокомбината зарыть в землю, то через время вырастет пальмовое дерево. Бгггггаааа
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Питон Каа
Питон Каа
У этих товаров нет никаких документов и сертификатов, откуда же может быть известно, что они "нормальные"?
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Махов Макс
Махов Макс
Питон Каацап, ты ведь прав. Продукты должны быть естественными! Вот кора деревьев, которую ежедневно грызёт 20млн, расеяненов натуральный продукт. Бгггггаааа
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Питон Каа, это конфискат, проверку сделать в лаборатории и раздать нуждающимся, слабо?
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
А богачи! 47% населения не может нормально жрать, платить коммуналку и одеваться. Где ваше богатство и величие, в жопе, снова сбрехали, как ваш Путлер? Богачи, не вам рот открывать на Украину, одичалые, убогие, инфузории. Где, гниль планеты Земля, ваши комментарии, усрались, богачи?
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Махов Макс
Махов Макс
Кризский Игорь, бахачи санкции обсуждают, им некохта! Бгггггаааа
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