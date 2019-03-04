"Пусть докажет преданность": Украина поставила требование Германии из-за газопровода РФ

Правительство Германии может прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, до тех пор, пока Москва не выполнит решений международных арбитражей в Стокгольме и Гааге (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в частности речь идет о приостановке реализации газопровода в обход Украины "Северный поток-2", передает "Громадське".

"Германия может доказать на деле свою преданность европейским ценностям, в частности верховенству права, поставив продолжение сотрудничества с РФ в энергетической сфере в зависимость от выполнения РФ и "Газпромом" решений международных судов по отношению к Украине", - сообщил Витренко.

Он отметил, что "Нафтогаз" будет отстаивать верховенство права и продолжит взимать с России и Газпрома активы по решениям Стокгольмского и Гаагского арбитража.

Позже старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявил, что власти Германии не остановили реализацию газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, из-за коррупции.

По его словам, с точки зрения энергетики газопровод не принесет Германии огромной пользы.

Видео по теме:

Как сообщал OBOZREVATEL:

1 марта Гаагский арбитраж принял положительное решение в деле НАК "Нафтогаз Украины" против России за потерянные активы в аннексированном Крыму.

Россия отказалась признавать решение о компенсации "Нафтогазу" утраченного имущества.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал