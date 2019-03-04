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/Новости экономики

"Пусть докажет преданность": Украина поставила требование Германии из-за газопровода РФ

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Правительство Германии может прекратить энергетическое сотрудничество с Россией, до тех пор, пока Москва не выполнит решений международных арбитражей в Стокгольме и Гааге (чтобы посмотреть видео по теме, доскролльте до конца страницы).

Как сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, в частности речь идет о приостановке реализации газопровода в обход Украины "Северный поток-2", передает "Громадське".

"Германия может доказать на деле свою преданность европейским ценностям, в частности верховенству права, поставив продолжение сотрудничества с РФ в энергетической сфере в зависимость от выполнения РФ и "Газпромом" решений международных судов по отношению к Украине", - сообщил Витренко.

Он отметил, что "Нафтогаз" будет отстаивать верховенство права и продолжит взимать с России и Газпрома активы по решениям Стокгольмского и Гаагского арбитража.

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"Пусть докажет преданность": Украина поставила требование Германии из-за газопровода РФ

Позже старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям (ECFR) Густав Грессель заявил, что власти Германии не остановили реализацию газопровода "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европу в обход Украины, из-за коррупции.

По его словам, с точки зрения энергетики газопровод не принесет Германии огромной пользы.

Видео по теме:

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Тема
Северный поток-2
Персона
Юрий Витренко
Место
Украина
Теги
РоссияНАК "Нафтогаз"Северный поток - 2
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Комментарии
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Я думаю, что Россия выплатит какую-то часть от этих заявленных руководством "Нафтогаза" сумм (по тихому сторгуются промеж себя), на Украине для местных ротозеев будет объявлена "Перемога Века" на проклятыми москалями и их энергетической конторой, Коболев с Витренкой будут награждены памятными значками, грамотами за долгий и самоотверженный труд и денежными премиями, а потом, если слегка перефразировать Загалава Загалова: "Все потом. Вирубил я её". )))))))))))))))))))))
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Schaidenko Leonid
Schaidenko Leonid
Чтобы объявить Супермегаперемогу (народ в экс-СССР, кроме пожалую Прибалтики, в основном мыслит эмоциями, а не башкой, как и положено), а России не идти в жесткие контры за западниками, перед пуском столь значимых инфраструктурных проектов и окончательным решением вопроса с украинским транзитом.
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Снова проходил мимо
Снова проходил мимо
Schaidenko Leonid, А зачем России что то платить? Топы нафтогаза и без выплат РФ сделают себе премии, правда платить эти премии придется украинцам, но кого это интересует?
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Василь Коротун
Василь Коротун
Не будут немцы что-либо пересматривать. Скорее всего лозунг "Германия превыше всего" давно уже есть путеводная звезда для Меркель и иже присных. Призрак Молотова- Риббентропа замаячил над Европой.
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