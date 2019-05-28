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МирСпорт

/Новости экономики

"Пугающие цифры": в России забили тревогу из-за колоссальной бедности

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В России почти половине семей (48,2%) денег хватает только на еду и одежду.

На товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года, передает РБК.

Новые данные незначительно лучше соответствующего периода 2017 года. Тогда денег только на еду и одежду хватало 49,8% семей.

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Наивысшая доля россиян, которые не могут позволить себе товары долговременного пользования, среди молодых семей (59,2%) и семей, состоящих из неработающих пенсионеров (57,9%).

"Даже небольшой потребительский шок, например, пришел в негодность телевизор или стиральная машина, или же задержали зарплату – вынуждает людей экономить еще сильнее", – сообщил научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов.

"Пугающие цифры. Вот еще одна – лишь 17% россиян заявили, что ни на чем не экономят", – резюмировала "Новая газета".

Половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Половине российских семей денег хватает только на еду и одежду

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.

При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Максимова Елена
Максимова Елена
Cпacи6о тому, кто покaзал мне этот прекpасный caйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁44von75 Проcтo пpoйдя прocтoй oпpос пoлучила почти пoлугодовyю зарплату)) Пользуйтeсь, пока eсть вoзможность=)
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
У россиян есть выбор – либо носить георгиевскую ленточку, либо - белые тапочки.
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Dontsov Sergey
Dontsov Sergey
Тю? У нас в стране народ уже давно и этого не имеет. По Польшам да иным заграницам не просто так разъезжаются,не от хорошей жизни. У нас деньги тратятся на коммуналку, на еду то, что остаётся после оплаты коммунальных. А остаётся не так уж много.
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