Прозрачный механизм списания долгов за газ гарантирует сохранность 100 тыс. рабочих мест, – ФРУ

Системное и взвешенное решение долгового кризиса, предложенное в законопроекте 3800-1, позволит финансово оздоровить сотни предприятий теплокоммунэнерго государственной и коммунальной собственности, и сохранить около 100 тыс рабочих мест. Федерация работодателей Украины, вместе с Ассоциациями городов Украины, Укртеплокомуненерго и УкрТЭЦ предлагают в начале сентября провести общественные слушания законопроекта 3800-1 и ускорить его вынесения на утверждение Верховной Радой.

По состоянию на 1 августа 2020 взаимные неплатежи за газ между всеми участниками рынка газа превысили 114 млрд грн. Более половины из них приходится на предприятия теплокоммунэнерго государственной и коммунальной собственности - отметили на круглом столе "Долговой кризиса тепловиков: быть или отопительного сезона?", который состоялся 11 августа 2020 года в Киеве.

По данным Федерации работодателей Украины, ассоциаций Укртеплокоммунэнерго и УкрТЭЦ, масштабный долговой кризис спровоцирован дискриминационными регуляторными решениями органов государственной власти, принятыми в течение последних пяти лет.

"Сейчас ситуацияусугубилась тем, что средства, полученные от населения за оказанные услуги, тут же списывают на погашение долгов за газ. В то время как тарифы на тепло ниже себестоимости, поэтому средств не хватает на ремонты, необходимые перед отопительным периодом. И в этот же время Нафтогаз выставляет пени и штрафы за прошлые долги – но нам запрещено применять такие санкции к неплательщикам", - сказал глава Укртеплокоммунэнерго Арсентий Блащук.

По мнению участников круглого стола, искусственно созданная задолженность за газ может дестабилизировать работу теплокоммунэнерго и рынка газа как в случае роста цен на газ, который ожидается с началом отопительного периода, так и в случае ухудшения ситуации с эпидемией COVID19. Они отметили, что нельзя выставлять такие долги за газ для погашения за счет обычных потребителей.

"Украинцы не должны платить из своего кармана за просчеты и ошибки органов власти, через которые возникла задолженность", - отметил заместитель директора Ассоциации городов Украины Ярослав Рябошук.

"Есть комплексное и прозрачное решение проблемы, предложенное авторами законопроекта о списании искусственных долгов за газ. Таким образом области финансово оздоровятся, что станет первым шагом к улучшению их инвестиционной привлекательности и сохранению рабочих мест - а здесь занято 100 тысяч специалистов", - сказал генеральный директор ФРУ Руслан Ильичев.

По результатам круглого стола участники подписали письмо в Верховную Раду, к профильным комитетам парламента с обращением провести в начале сентября публичные общественные слушания и ускорить вынесение законопроекта 3800-1 на утверждение.

Ранее сообщалось, что Ассоциация газового рынка Украины поддержала механизм по списанию задолженности по всей цепочке доставки газа для населения и предприятий ТКЭ, предложенный в законопроекте 3800-1. Было отмечено, что такие меры наряду с утверждением экономически обоснованных тарифов, обеспечат экономическую стабильность как всех предприятий отрасли, так и государственного Оператора ГТС.