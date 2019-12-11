Прожиточный минимум вырастет вдвое: у Гончарука пошли на радикальные меры

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат от прожиточного минимума. Это позволит вдвое повысить ставку соответсвующей выплаты.
"Вот правительство и решило одну из своих стратегических целей. Прожиточный минимум можно будет сделать реальным! Ура! – сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
По его словам, соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 11 декабря.
"Правда, он не будет теперь иметь никакого значения, но это уже мелочи. Жалкая тактика. А правительство у нас – стратеги!" – резюмировал он.
В то же время представители правительства отметили, что данная инициатива делает шаг к повышению прожиточного минимума вдвое – до 4200 гривен.
В частности, Министерство соцполитики разработало законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум и при этом не повышать расходы на социалку.
В законопроекте хотят устанавливать оклады не в процентной или кратной зависимости к соответствующему прожиточному минимуму, а утверждать ежегодно в законе о Государственном бюджете на соответствующий год.
Всего предлагают "отвязать" от:
минимальной заработной платы;
определения размеров социальной помощи;
помощи семьям с детьми;
пособия по безработице, стипендии и других социальных выплат.
Если прожиточный минимум отвяжут от соцвыплат, его повышение в результате коснется далеко не всех нуждающихся. Главная же проблема – "Слуга народа" решила обрезать расходы на социалку, при этом не увеличила ни минималку, ни прожиточный минимум до реального уровня.
Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат и выплат от прожиточного минимума
Telegram-канал Алексей Гончаренко
Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат и выплат от прожиточного минимума
Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.
В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:
12497 гривен в 2020 году;
14187 гривен в 2021 году;
16047 гривен в 2022 году.
По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.
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