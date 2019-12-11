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11 декабря • обновлено в 13:57
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Прожиточный минимум вырастет вдвое: у Гончарука пошли на радикальные меры

1.6т
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Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат от прожиточного минимума. Это позволит вдвое повысить ставку соответсвующей выплаты.

"Вот правительство и решило одну из своих стратегических целей. Прожиточный минимум можно будет сделать реальным! Ура! – сообщил народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующее решение Кабмин принял на заседании в среду, 11 декабря.

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"Правда, он не будет теперь иметь никакого значения, но это уже мелочи. Жалкая тактика. А правительство у нас – стратеги!" – резюмировал он.

В то же время представители правительства отметили, что данная инициатива делает шаг к повышению прожиточного минимума вдвое – до 4200 гривен.

В частности, Министерство соцполитики разработало законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум и при этом не повышать расходы на социалку.

В законопроекте хотят устанавливать оклады не в процентной или кратной зависимости к соответствующему прожиточному минимуму, а утверждать ежегодно в законе о Государственном бюджете на соответствующий год.

Всего предлагают "отвязать" от:

  • минимальной заработной платы;

  • определения размеров социальной помощи;

  • помощи семьям с детьми;

  • пособия по безработице, стипендии и других социальных выплат.

Если прожиточный минимум отвяжут от соцвыплат, его повышение в результате коснется далеко не всех нуждающихся. Главная же проблема – "Слуга народа" решила обрезать расходы на социалку, при этом не увеличила ни минималку, ни прожиточный минимум до реального уровня.

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат и выплат от прожиточного минимума

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат и выплат от прожиточного минимума

Telegram-канал Алексей Гончаренко

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат и выплат от прожиточного минимума

Кабинет министров внесет в Верховную Раду проект закона об изменениях в Бюджетный кодекс, предусматривающий отвязку зарплат и выплат от прожиточного минимума

Как сообщал OBOZREVATEL, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства разработало несколько сценариев роста зарплат в Украине – базовый и оптимистический. Если в базовом прогнозе на 2022 заложена средняя зарплата в размере 16 047 гривен, то в оптимистическом может быть от 16 до 18 000 грн. Об этом сообщил глава министерства Тимофей Милованов в эфире ObozTV.

В базовом прогнозе Минэкономики заложены такие размеры средней зарплаты в Украине на следующие три года:

  • 12497 гривен в 2020 году;

  • 14187 гривен в 2021 году;

  • 16047 гривен в 2022 году.

По данным Госстата, средняя заработная плата в сентябре 2019 составила 10687 грн.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Зарплаты в Украине
Место
Украина
Теги
зарплата минимальная зарплата
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
опять наепут...
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Zhikharev Dmitry, Судя по всему уже наепали. Теперь могут прожиточный минимум сделать хоть 50000 гривен, все равно к этому значению ни зарплата ни пенсия ни прочие социальные выплаты привязываться не будут, но зато можно будет кричать что прожиточный минимум в Украине повысили джо европейского уровня)
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