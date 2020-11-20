Прожиточный минимум в Украине повысят на 71 грн

Прожиточный минимум в Украине с 1 декабря вырастет на 71 грн. После планового повышения он составит 2 189 грн.

В 2021 году также будет рост прожиточного минимума. На это власти планируют заложить дополнительно 50 млрд грн, сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в комментарии телеканалу "Украина 24".

Она также рассказала о намерении изменить систему расчета прожиточного минимума.

"Мы предложим Верховной Раде другой подход. Мы определим, что такое прожиточный минимум, что это стандарт социальной защиты, это минимальная для выживания человека сумма должна быть. К ней должны быть привязаны пенсии, зарплаты, помощь", – добавила Лазебная.

По ее словам, прожиточный минимум не может быть в размере 2 000 грн – его необходимо поднять вдвое.

Как писал OBOZREVATEL, согласно оценкам Кабинета министров, в следующем году заработные платы в Украине увеличатся на 12,1%. При этом часть роста "съест" инфляция, которая может увеличится до рекордных за несколько лет 7,3%.