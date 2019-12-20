Прожиточный минимум в Украине: монобольшинство приняло радикальное решение

Монобольшинство Верховной Рады в пятницу, 20 декабря, поддержало изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают отвязку зарплат от прожиточного минимума.

За проект закона №2572 в целом проголосовали 277 народных депутатов. Об этом свидетельствует официальный сайт парламента.

Новые нормы, которыми определены размеры должностных окладов и денежного обеспечения работников государственных органов, будут применяться в установленных правительством размерах.

Это значит, что Кабинет министров сможет вручную назначать размеры окладов, исходя из бюджетных возможностей.

Однако соответствующее нововведение не коснется сотрудников Аппарата Верховной Рады, Государственного бюро расследований, Национального антикоррупционного бюро, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, парламент разрешил соответствующим органам самостоятельно определять должностной оклад своих сотрудников.

Монобольшинство поддержало изменения в Бюджетный кодекс, которые предусматривают отвязку зарплат от прожиточного минимума

До этого Министерство соцполитики ранее разработало законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум и при этом не повышать расходы на социалку.

В законопроекте хотят устанавливать оклады не в процентной или кратной зависимости к соответствующему прожиточному минимуму, а утверждать ежегодно в законе о Государственном бюджете на соответствующий год.

Всего предлагают "отвязать" от:

минимальной заработной платы;

определения размеров социальной помощи;

помощи семьям с детьми;

пособия по безработице, стипендии и других социальных выплат.

Если прожиточный минимум отвяжут от соцвыплат, его повышение в результате коснется далеко не всех нуждающихся. Главная же проблема – "Слуга народа" решила обрезать расходы на социалку, при этом не увеличила ни минималку, ни прожиточный минимум до реального уровня.

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