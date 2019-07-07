Скандал с водой на Донбассе: поставщика обвинили в хищении средств

Необходимо провести масштабную ревизию КП "Вода Донбасса" и повысить тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украине территории.
Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Он сообщил, что предприятие, которое из-за долгов было частично отключено от электроэнергии и прекратило водоснабжение в ряде населенных пунктов, обвиняется в злоупотреблениях и растрате бюджетных средств.
По словам Туки, фактическим владельцем компании является Донецкая военно-гражданская администрация, однако она утратила контроль за ее деятельностью.
"КП "Вода Донбасса" работает в абсолютно автономном, не контролированном режиме. По нашим данным, которые мы предоставили в том числе правительству и правоохранительным органам, имеют место многочисленные злоупотребления", – рассказал он.
"Каждый год единственное, что мы слышим от руководства этой компании – дайте 1 млрд 800 на погашение задолженности. Мы считаем, что это системное расхищение бюджетных денег", – подчеркнул замглавы МинТОТ.
Тука отметил, что министерство требует провести масштабную ревизию деятельности КП "Вода Донбасса", изменить руководство компании и привлечь к ответственности виновных в неэффективном использовании государственных средств.
"Мы также требуем во время проведения Минских переговоров увеличения тарифов за используемую питьевую воду, которая поставляется на неконтролируемую территорию, и уплаты задолженности от российской стороны", – заявил чиновник.
По его данным, представительство компании "Вода Донбасса" берет деньги у гражданского населения на оккупированных территориях.
"При этом действует совершенно бесконтрольно. Никому в Украине не известна судьба этих средств, объемы этих средств и статьи расходов", – уточнил Тука.
КП "Вода Донбасса" обвинили в злоупотреблениях
slavdelo.dn.ua
Ранее Ассоциация водоканалов Украины призвала срочно собрать СНБО для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые были отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса" .
Как сообщал OBOZREVATEL:
Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса. 27 мая без воды остались еще шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар.
Приостановка работы "Воды Донбасса" может оставить без воды около 3,7 млн человек, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.
Задолженность КП "Вода Донбасса" за электроэнергию по состоянию на конец 2018 года составляла 2,4 млрд грн.
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