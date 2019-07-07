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Скандал с водой на Донбассе: поставщика обвинили в хищении средств

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Необходимо провести масштабную ревизию КП "Вода Донбасса" и повысить тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украине территории.

Об этом заявил в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

Он сообщил, что предприятие, которое из-за долгов было частично отключено от электроэнергии и прекратило водоснабжение в ряде населенных пунктов, обвиняется в злоупотреблениях и растрате бюджетных средств.

По словам Туки, фактическим владельцем компании является Донецкая военно-гражданская администрация, однако она утратила контроль за ее деятельностью.

"КП "Вода Донбасса" работает в абсолютно автономном, не контролированном режиме. По нашим данным, которые мы предоставили в том числе правительству и правоохранительным органам, имеют место многочисленные злоупотребления", – рассказал он.

"Каждый год единственное, что мы слышим от руководства этой компании – дайте 1 млрд 800 на погашение задолженности. Мы считаем, что это системное расхищение бюджетных денег", – подчеркнул замглавы МинТОТ.

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Тука отметил, что министерство требует провести масштабную ревизию деятельности КП "Вода Донбасса", изменить руководство компании и привлечь к ответственности виновных в неэффективном использовании государственных средств.

"Мы также требуем во время проведения Минских переговоров увеличения тарифов за используемую питьевую воду, которая поставляется на неконтролируемую территорию, и уплаты задолженности от российской стороны", – заявил чиновник.

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По его данным, представительство компании "Вода Донбасса" берет деньги у гражданского населения на оккупированных территориях.

"При этом действует совершенно бесконтрольно. Никому в Украине не известна судьба этих средств, объемы этих средств и статьи расходов", – уточнил Тука.

КП "Вода Донбасса" обвинили в злоупотреблениях

КП "Вода Донбасса" обвинили в злоупотреблениях

slavdelo.dn.ua

Ранее Ассоциация водоканалов Украины призвала срочно собрать СНБО для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые были отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса" .

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Водоснабжение с 23 мая прекратилось в 16 населенных пунктах Донбасса. 27 мая без воды остались еще шесть населенных пунктов, в том числе города Бахмут и Соледар.

  • Приостановка работы "Воды Донбасса" может оставить без воды около 3,7 млн человек, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.

  • Задолженность КП "Вода Донбасса" за электроэнергию по состоянию на конец 2018 года составляла 2,4 млрд грн.

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVБлокада Донбасса
Персона
Георгий Тука
Место
Украина
Теги
Новости ДонбассаЖКХтарифы
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Повысить тарифы за подачу питьевой воды на неподконтрольные Украине территории ? А пенсии ты не хочешь сначала людям вернуть, а блокады отменить ? Они ведь взносы в украинский бюджет платили ! И это заявляет заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий ! Вот вся политика этого упыря: утром вода, пенсии - даже не вечером, когда-нибудь ! С такими министрами и Путина не надо.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
отож Привет Зе,Бебилам-правда украины! ОпГ Зеленского продолжает спонсорство терроризма поставляя газ и воду Бесплатно на 2 млрд доларов на окупированые территории!Украина Вставай! Майдан Вставай! ПЛАЧУ 1000 доларов любому украинцу кто сможет побить аргумент почему нужно голосовать за Саакашвили Сакварелидзе( спрашивайте у соседей и друзей кому нужен штукарь-шара !) Саакашвили в Грузии за 2 года посадил на Зону Сотни Судей Прокуроров Ментов! бейте если есть чем и аргументируйте! ОПГ Зеленского на Зону!
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пас Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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