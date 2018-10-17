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Проверки бизнеса: Гройсман поставил перед контролерами жесткое требование

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В Украине во время проверок бизнеса контролирующие органы уже до конца 2018 года должны перейти на рискоориентированную модель, при которой мониторингу будут подлежать только отрасли или случаи, требующие повышенного внимания.

С таким заявлением выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время делового форума "Проверок.NET", передает пресс-служба Кабинета министров.

Он подчеркнул, что философия присмотра должна измениться - в сторону полной публичности и прогнозируемости, по принципу так называемых чек-листов.

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"Говорю всем контролирующим органам: вы должны работать в интересах Украины и украинцев. За правительством не будет никаких задержек во внедрении изменений… Хочу дать четкий месседж. До конца года реформа проверок должна быть закончена. Должна быть создана рискоориентированная модель. Мы должны полностью отойти от формализма", - заявил Гройсман.

Премьер заявил, что интерес государства как раз и состоит в том, чтобы каждый желающий мог создавать свой конкурентный бизнес, который поможет развивать экономику страны.

"Наша задача сейчас - укрепление национальной экономики. Это возможно только при благожелательном среде для бизнеса. У предпринимателей должны быть все необходимые условия для развития. И роль государства в этом процессе очень велика", - сказано в сообщении на странице премьера в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября Государственная фискальная служба Украины начала проверять предпринимателей, которые на личные счета получают платежи за товары и услуги. Фактически, таким образом они скрывают свой реальный оборот. Первых нарушителей уже оштрафовали.

Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Объекты
бизнесменУкраина
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Mild Heir
Брехня.
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