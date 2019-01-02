Провал Путина: в России отчитались о нулевом росте доходов 

В России по итогам 2018 года реальный рост доходов населения составил около 0%. При этом динамика ВВП оказалась хуже планируемой, в то время как рост цен опередил прогнозы.

Соответствующие предварительные оценки опубликовал в своем микро-блоге Twitter глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин. "СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – написал он.

СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция - выше прогноза, рост ВВП - ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта pic.twitter.com/vTpE4Z30f9 — Алексей Кудрин (@Aleksei_Kudrin) 2 січня 2019 р.

Так, по данным Счетной палаты, официальный прогноз по уровню инфляции составил 2,7%, а реальный уровень достиг 4,2%. При этом ВВП вместо планируемых 1,6% вырос всего на 1,5%.

Отметим, что существенное давление на российскую экономику в том числе оказывает тот факт, что 29 декабря санкции ЕС вступили в силу. К этому привела политика президента РФ Владимира Путина, касающееся агрессии по отношению к Украине.

Также в последнее время на рынке нефти наблюдаются существенные колебания, что также негативно отражается на курсе рубля. Нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на открытии торгов в пятницу, 28 декабря, рубль резко понизился по отношению к доллару – 69,59 руб./$.Таким образом российская валюта продемонстрировала одно из самых сильных падений за год. При этом евро торговался на отметке 79,71 руб.