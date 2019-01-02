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Провал Путина: в России отчитались о нулевом росте доходов 

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В России по итогам 2018 года реальный рост доходов населения составил около 0%. При этом динамика ВВП оказалась хуже планируемой, в то время как рост цен опередил прогнозы.

Соответствующие предварительные оценки опубликовал в своем микро-блоге Twitter глава Счетной палаты (СП) РФ Алексей Кудрин. "СП дает предварительную оценку на конец года: инфляция – выше прогноза, рост ВВП – ниже, реальные доходы граждан если и выросли, то на десятые доли процента. Правительству пока приходится начинать с низкого старта", – написал он.

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Так, по данным Счетной палаты, официальный прогноз по уровню инфляции составил 2,7%, а реальный уровень достиг 4,2%. При этом ВВП вместо планируемых 1,6% вырос всего на 1,5%.

Провал Путина: в России отчитались о нулевом росте доходов 

Отметим, что существенное давление на российскую экономику в том числе оказывает тот факт, что 29 декабря санкции ЕС вступили в силу. К этому привела политика президента РФ Владимира Путина, касающееся агрессии по отношению к Украине.

Также в последнее время на рынке нефти наблюдаются существенные колебания, что также негативно отражается на курсе рубля. Нефть является главной статьей российского экспорта. Кроме того, от уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на природный газ. В России уже признали тот факт, что санкции США и ЕС больно ударили по добыче нефти и газа в стране.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России на открытии торгов в пятницу, 28 декабря, рубль резко понизился по отношению к доллару – 69,59 руб./$.Таким образом российская валюта продемонстрировала одно из самых сильных падений за год. При этом евро торговался на отметке 79,71 руб.

Читайте все новости по теме "российская экономика" на OBOZREVATEL.

Тема
российская экономика
Персоны
Алексей КудринВладимир Путин
Место
Россия
Теги
РоссияВВПинфляция
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
А как послушать кацапожопых троллей, так у них в Педерашке колбаса по 2.20, тарифы ЖКХ вообще копеечные, а зарплаты просто космические и тут бац - такой облом: счётная палата, Кудрин и все такое, а доходы = 0!!!!! Кацапы - вы долбанутый и упоротый скот, который не видит очевидных вещей, вам моча - Божья роса!
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