"Процветает в тени": у Гончарука озвучили нюансы запуска рынка земли

Советник премьер-министра Алексея Гончарука по экономическим вопросам Алексей Мушак заявил, что на сегодняшний день земля в Украине продается в тени.

"Сейчас мы подошли к финальному моменту, когда можно навести порядок после 18 лет моратория. Земля не покупается и не продается "в открытую", зато по-настоящему продается в тени. А там – низкая цена и мало налогов, зато много схем", – сообщил Мушак в интервью изданию "Вести".

По его словам, правительство не запускает рынок земли, а детенизирует его, и защищает права собственников.

"Украинцы сейчас лишены возможностями продавать, и что самое важное, покупать землю в Украине. То есть, за границей купить аграрную землю проще, чем у нас в стране. В чем тогда смысл государства для украинцев?" – заявил Мушак.

Советник премьер-министра отметил, что законопроект о рынке земли сейчас будет рассматриваться комитетом, а потом и в зале парламента.

"После того, как закон примут, предстоит прописать в Кабинете министров большую часть документов и процедур, подтянуть реестр. Рынок земли планируют полноценно запустить 1 октября 2020 года, после окончания жатвы. Бизнес и средний класс получит время подготовиться", – резюмировал Мушак.

Советник премьер-министра отметил, что правительство подошло к финальному моменту

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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