Противостояние АМКУ и "Тедис": суд вынес скандальное решение

Окружной административный суд Киева в четверг, 3 октября, запретил Антимонопольному комитету штрафовать компанию "Тедис" и 4 крупнейших производителей табака в Украине.

Об этом сообщила в Facebook экс-государственная уполномоченная АМКУ Агия Загребельская.

Отмечается, что суд согласился на обеспечение иска от юристов "Тедис". В результате АМКУ фактически запретили принимать любое решение по этому делу до того, как суд рассмотрит иск "Тедис" в Комитет по поводу процессуальных нарушений.

АМКУ запретили штрафовать "Тедис"

"Эта позорная практика была реинкарнирована год назад по делу против "Укрнафты", когда одни из ответчиков тогда также добились получения такого решения. Это не является нормой для развитой правового государства, ведь подобное блокирования расследования за счет просто подачи иска, превращает конкурентную ведомство на дефектный орган, не способный защитить конкуренцию и прекращать антимонопольные злоупотребления", – возмутилась Загребельская.

"Если все пойдет по сценарию "Укрнафты", то АМКУ может стоять "на паузе" месяцы и годы, пока суд не вынесет свой вердикт", – предупредила она.

Комитет объявил перерыв до 10 октября для изучения и анализа решения.

Напомним, АМКУ обвинил четырех крупнейших производителей сигарет и ООО "Тедис Украина" в сговоре с целью недопущения на рынок первичной реализации сигарет любой компании, кроме "Тедис".

В деле фигурируют "Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн", ЗАО "Филип Моррис Украина", ПАО "Джей Ти Интернешнл Украина" и ЗАО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее АМКУ наложил на "Тедис Украина" штраф в размере 431 млн грн за злоупотребление монопольным положением, однако компания обжаловала это решение в суде.

Tedis Ukraine – создана в 2011 году как ООО "Торговая компания "Мегаполис-Украина", в мае 2016 она была переименована в ООО "Тедис Украина".

Региональная сеть компании состоит из 35 региональных структурных подразделений в Украине. Компания является крупнейшим дистрибьютором сигарет в Украине: ее доля на рынке, по данным АМКУ, составляет более 99%.

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