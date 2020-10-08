Против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, построенное на обвинениях в госизмене, – Коболев

Против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело, якобы основанное на обвинениях в государственной измене.

Об этом в эфире Громадського радио сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев. По его словам, дело касается деятельности менеджмента компании.

"Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", – рассказал он.

По словам Коболева, в компании это воспринимают как "очень настойчивое приглашение к публичной дискуссии".

"Мы готовы это приглашение принять. Нам нечего скрывать. И по государственному аудиту относительно резерва долгов и по всем другим вопросам мы абсолютно открыты", – подчеркнул глава правления "Нафтогаза".

Он также добавил, что сбился со счета уголовных дел, связанных с компанией.

"Я лично перестал считать после того, как в 2018 году лично меня оштрафовали на 8 млрд гривен. Такой штраф мне, как физическому лицу, выписала Государственная таможня. Затем в судах мы смогли доказать, что оснований для наказания не было и этот штраф некорректен", – заявил Коболев.

По его словам, штраф был связан с отказом растаможивать газ, который российский "Газпром" поставлял и до сих пор поставляет на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В феврале 2019 года наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству продлить контракт с главой правления компании Андреем Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.

28 февраля наблюдательный совет принял решение продлить контракт с Коболевым на три года, начиная с 1 января 2019 года.

13 марта наблюдательный совет НАК принял решение рекомендовать Кабинету министров повторно назначить Коболева председателем правления компании. При этом уровень его заработной платы составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом.