"Против потерь для бюджета": Гройсман озвучил позицию по налогу на выведенный капитал

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против расширения бюджетного дефицита при введении налога на выведенный капитал.

"Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины", – написал Гройсман в Twitter.

По его словам, введение налога на выведенный капитал – это прежде всего вопрос конкретных расчетов.

Новости МВФ выступил против налога на выведенный капитал в Украине

"Сначала нужно разработать безболезненный механизм внедрения налога", – резюмировал премьер.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассказал о судьбе налога на выведенный капитал.

Ранее "Обозреватель" писал, чем грозит введение налога на выведенный капитал в Украине.