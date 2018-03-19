"Против потерь для бюджета": Гройсман озвучил позицию по налогу на выведенный капитал

Премьер-министр Владимир Гройсман выступил против расширения бюджетного дефицита при введении налога на выведенный капитал.
"Я за то, чтобы максимально уменьшать давление на бизнес. Но я против неконтролируемых потерь для бюджета Украины", – написал Гройсман в Twitter.
По его словам, введение налога на выведенный капитал – это прежде всего вопрос конкретных расчетов.
"Сначала нужно разработать безболезненный механизм внедрения налога", – резюмировал премьер.
Напомним, президент Украины Петр Порошенко рассказал о судьбе налога на выведенный капитал.
Ранее "Обозреватель" писал, чем грозит введение налога на выведенный капитал в Украине.
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