Киевским медикам за борьбу с COVID-19 заплатили 100 грн премии. Фотофакт

Медики киевской восьмой больницы, которые протестовали из-за отсутствия обещанных премий за работу с коронавирусными больными, получили доплату всего в 100 гривен.

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Об этом сообщается в группе Facebook "Жизнь Минского массива — Оболонский район".

"Государство "услышало" врачей и решила доплатить за работу с COVID-19. Вот медсестра одного из отделений получила 113 грн доплаты за работу с инфицированными, рискуя своей жизнью. Ох теперь заживет! Купит 4 литра молока!" – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в больнице №8 Киева медики так и не дождались обещанных надбавок за работу с больными COVID-19. Хотя их учреждение находится не на 1-й линии борьбы с пандемией, персонал регулярно контактирует с инфицированными коронавирусом. Поэтому 30 апреля работники решили устроить забастовку.

Между тем, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что украинские медики, которые работают с COVID-19, не получили надбавку в 300% из-за власти на местах. При этом в регионы были отправлены деньги на зарплаты. По его словам, сейчас в Минздраве разбираются, почему медики не получили деньги.

Степанов также пообещал, что в начале мая медики, работающие с больными COVID-19, получат все средства по апрельским расчетам.