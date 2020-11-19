Протестующие предприниматели поддержали увольнение Гетманцева

Представители малого и среднего бизнеса поддерживают инициативу народных депутатов по увольнению Даниила Гетманцева с должности главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов.

"Малый и средний бизнес сегодня выходит на митинги не только против карантина выходного дня, но и против той бездумной и губительной налоговой политики, которую проводит Гетманцев", – заявил один из участников протестов в комментарии “РБК-Украина”.

Предприниматели призывают отменить введение кассовых аппаратов для физлиц-предпринимателей.

Протестующие заявили, что Гетманцев уже дважды обманул ФЛП, вынеся на голосование законопроекты, которые ничего не решают.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления №4393 об увольнении народного депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева с должности главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Гетманцева хотят уволить "в связи с неудовлетворительной работой на должности".

По словам Гетманцева, постановление связано с тем, что он выступил категорически против законопроекта об уменьшении ставки НДС для аграриев.

Как сообщал OBOZREVATEL, монобольшинство Верховной Рады провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО (регистраторы расчетных операций) для физлиц-предпринимателей.

Документ был в срочном порядке зарегистрирован в Раде после масштабных протестов, которые прошли под стенами Рады 3 ноября. С первой попытки его принять также не удалось – не хватило голосов нардепов. Позже документ был доработан и повторно подан в зал, но депутаты снова его провалили.

Что предшествовало

Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей вышли под Верховную Раду на акцию протеста.

Под лозунгом "Детенизация – это цивилизация!" представители легального малого бизнеса требовали от народных депутатов предотвратить принятие двух законопроектов о возвращении всем без исключения ФЛПам права работать без использования регистраторов расчетных операций (РРО).

В противном случае, по мнению предпринимателей, депутаты поддержат коррупционеров и "теневиков", которые наносят Украине наибольший вред – финансовый и репутационный.

С 1 января 2021 года в Украине вступит в силу ряд законодательно-нормативных актов об использовании определенным категориям предпринимателей РРО. Законодательные новации, инициированные главой Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, прошли публичные обсуждения и были поддержаны профильными ассоциациями малого бизнеса.

Выйти на митинг людей заставила информация о намерении заинтересованных бизнес-групп провести через парламентское лобби два законопроекта – №3853-1 и №3853-2.